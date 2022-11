FTXは債務超過？BinanceがFTTを売っている理由とは？

BinanceのCZ CEOは、AlamedaとFTXの関係が明らかになったことを受け、取引所がFTTの保有資産を廃棄することを発表しました。

Alamedaの資産146億ドルは、FTXのネイティブトークンであるFTTが40%を占めています。

Alamedaの80億ドルの負債がどのように建てられているかについては、最小限の情報しかありません。

Bankman-FriedはAlamedaとFTXを設立したが、利益相反を擁護しています。

FTTの出来高は少ないー流動性が低いとAlamedaがFTTを売却することができなくなります。

AlamedaはCZのFTTを1トークンあたり22ドルで買いたいと申し出たが、売り圧力で市場が悪化するとの懸念が強まる。

CZは、売却に数ヶ月かかると述べています。

私の疑問は、なぜ暗号が再びこのような事態に陥っているのかということです。

私たちはブロックチェーンの世界に住んでいますが、これをすべてブロックチェーンに載せるのはどれほど難しいことなのでしょうか?

またです。

暗号投資家にとって、業界の半分がパンクしたように見えた夏の伝染病のPTSDはまだ顕著で、今はデジャヴのように感じています。今回、悪役を演じるのは、CelsiusとBlockFiの救済を土壇場で申し出た白馬の騎士と言われたFTXだけです。

何が起こったのか?

その昔、つまり暗号用語で言えばほんの数年前、Binanceは、今日彼らの最大のライバルとして存在するFTXのインキュベーションを支援しました。

Binanceは昨年、21億ドルの投資を受け、出資比率を下げました。しかし、これは現金で支払われたのではなく、ステーブルコインBUSDと、重要なことにFTXのネイティブトークンであるFTTの間で分割して支払いを受けたのです。

トラブルの中心は、FTTトークンで取られた支払いです。BinanceのCEOであるCZ氏はTwitterで「最近明らかになった事実により、我々の帳簿に残っているFTTを清算することにした」と発表しました。

また、「市場への影響を最小限に抑える方法で行うようにする。市場の状況や流動性が限られているため、完了までには数カ月かかると思われる。」と付け加えています。

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

FTXについての啓示は?

CZの発表は、トレーディング会社Alameda Researchのバランスシートに関するCoinDeskの記事に対するものです。

Alamedaの詳細は少し不明ですが、FTXの(ある種の)姉妹会社です。このヘッジファンド/トレーディング会社は、FTXを率いるSam Bankman-Fried氏が設立したもので、彼はこの2社の利益相反に関する問題に長い間直面してきたのです。

取引所は流動性によって生死が左右されますが、新しい取引所を立ち上げるときに達成するのは最も難しいことです。トレーダーは流動性を追い求めますが、流動性がゼロの状態から始めると、トレーダーを獲得することはできません。そして定義上、流動性はトレーダーからしか生まれません。つまり、逆向きの鶏と卵の問題のようなものです。

Bankman-Friedは、Alamedaの取引をFTXに流すことで鶏と卵の問題を解決し、流動性を高めることに成功したのです。間もなく、FTXは驚異的な成長を遂げました。(設立からわずか3年で、Bankman-Fried氏は20代にして億万長者に躍り出たのです。)

利益相反をめぐる疑問の中心は、Alamedaが通常のトレーダーにはない市場のどのような情報を見ているかということです。Bankman-Friedはこの点について反論していますが、現実には、Alamedaは取引所で最大の流動性供給者の一つであり、顧客に対して積極的に取引しているのであります。それがすべて正直なものであると仮定しても、利益相反は容易に見て取れるのです。

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

しかし2つの間には、他にも絡んだストーリーがあります。両者は「別個のビジネスである」としながらも、CoinDeskは「CoinDeskが調べた非公開の財務書類によると、この部門は重要な場所、つまりアラメダのバランスシート上で決裂する」と報じているのです。

Alamedaの資産の合計は6月30日に146億ドルで、そのうち36億6000万ドルが「アンロックされたFTT」、21億6000万ドルが「FTT担保」です。私は以下に資産の内訳をチャート化しましたが、これにはSam Bankman-Fried氏が初期の投資家で、今も声高に支持する暗号通貨Solanaが多量に含まれています。

明らかに、これは激しく相関する商品のかなり気になるバランスシートです。しかし特に目立つのはFTTトークンで、40%という驚異的な割合を占めています。(ロックされたアロケーションとロックされていないアロケーションの間)FTTは、結局のところ、FTXによって作られたトークンなのです。

FTXトークンはどの程度懸念されている?

会社の近親相姦的な結びつきや、FTXが無から刷り上げられ、バランスシートの40%を占めているという事実だけではありません。ここにも流動性の問題があるからです。

これを書いている時点で、FTTトークンの時価総額は30億ドル、(CoinMarketCapのデータ)完全希釈後の時価総額は79億ドルとなっています。Alamedaはその時価総額のうち37億ドルを保有しており、さらに22億ドルの「FTT担保」を保有しています。

CoinDeskのレポートで言及されている他の資産も、懸念を払拭していません。SRMは、ご存知Sam Bankman-Fried氏が設立したSerum分散型取引所のネイティブ・トークンの一つです。

他にも、MAPS、OXY、FIDAという3つのトークンが挙げられています。これらのトークンについて詳しいふりをするつもりはありませんが、それ自体が問題を要約しています。繰り返しになりますが、これらは流動性が非常に低く、FTTよりもはるかに高いのです。

そこで大きな問題となるのが負債です。FTXのバランスシート上の負債は80億ドルで、そのうち74億ドルはローンです。 これ以上の情報は得られませんでしたが、上記の非流動的な資産サイドと比較すると、この数字が憂慮されることは間違いないです。

ただし、負債の中にFTTが含まれていることは特筆すべき点です。この場合、負債側にも同じように「幻の」資産の問題が発生する可能性があるため、恐怖心はかなり和らぐでしょう。

しかし、負債の大部分がどのような通貨建てであるかはわかりません。私はAlamedaが債務超過に陥るとは少しも思っていませんが、破滅のシナリオは、負債側が不換紙幣でいっぱいになり、資産側が負債に対応するために大量に清算できなくなることです。FTXとの関係や、FTTが無から印刷でき、流動性が低いことを考えると、誤って過大評価されているのは間違いないでしょう。

このチャートがすべてを物語っています。過去6ヶ月間の一日の出来高は平均2,500万ドルで、このニュースが報道され始めた今週は急増しているのです。Alamedaが、市場価格を下げずに、FTTの保有株式の大部分を清算することは不可能です。したがって、紙面上の資産は、現実の価値を大きく上回っているのです。

Binanceが売却するとどうなる?

CZ氏は、FTTトークンをめぐる暴露に怯えています。根本的な価値の欠如を認識することは一つのことですが、何もないところから価値を生み出し、バランスシートを支えるためにそれを使用することは、別のことです。だから売り注文を出したのです。

興味深いことに、CZ氏は「他の業界のプレーヤーに背を向けてロビー活動を行う人々をサポートしない」という不可解なツイートをし、AlamedaとFTXの関係に対する懸念以上のものがあることを示唆しています。

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

そして、FTXからのBinanceの21億ドルの株式配当がBUSDとFTT建てであることは分からないですが、市場で取引されている流動性と比べて相当な額であることは間違いなく、5億ドルが噂の総額です。

このため、Alameda CEOのCaroline Ellison氏は、CZ氏が保有するFTTを1トークンあたり22ドルで買い取るというオファーを出したのです。本稿執筆時点の市場価格は22.20ドルです。CZ氏は、売り注文を完了するまでに数カ月かかると述べ、流動性の状況を認めていました。

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

また、彼女は以前、CoinDeskのレポートで言及されたバランスシートが不完全であることを明らかにするために動きましたが、これはCZの売却を思いとどまらせるものではありませんでした。

私の考え

よくあることですが、明確さに欠けるのがもどかしいところです。

バランスシートが不完全であるというEllison氏のコメントがそれを示しています。しかし、こう尋ねさせてください。ーブロックチェーン上に構築された産業において、なぜ透明性に問題があることが多いのでしょうか?なぜ、こうした大企業が保有資産やバランスシートをオンチェーンに提示して、誰もが見られるようにできないのでしょうか?

Terra騒動の時もそうでしたが、崩壊しつつあるペッグを守るために必死にビットコインを投入していたLuna Foundation Guardがどのような資本を保有しているのか、誰も確信が持てないままでした。

そしてまたーここでもデジャヴですがーLannister一家の集まりよりも近親相姦的なことが起こっているのです。AlamedaがFTTトークンを保有し、FTXが立ち上げ、Binanceが投資し、FTTで支払われました。外から見ると、これは狂気の沙汰です。

Three Arrows CapitalがLunaを保有していたのもそうでした。そしてBlockFiもエクスポージャーを持っていたのです。CelsiusとVoyager Digitalも。リストは続きます。これらはすべて、互いにTerraと暴落するBitcoinにさらされていたのです。

このようなことはないと思います。FTXは問題なさそうだし、Alamedaは彼らのカモにされていると思います。しかし上記の情報は気になりますし、そもそも私がこのことについて推測しなければならないこと自体が馬鹿げていると言えるでしょう。この2つの絡みは、関係者にとって不健全であることは言うまでもありません。

これはあくまで推測に過ぎません。もちろん、Alamedaのバランスシートの負債側の情報はないのです。もし、それが80億ドルもの不換紙幣であれば、問題があるかもしれません。しかし、これもまたわからないのです。

これは暗号なのだから、ブロックチェーンに貼り付けて、インターネットで意見するのをやめればいいのでは?私たちはこの状況を何度も見てきており、疲れてきているのです。