LimeWire、音楽系NFTでUniversal Music Groupと大型契約を締結

2000年代初頭に廃止されたポピュラー音楽アプリから生まれた新しいNFTマーケットプレイスであるLimeWireは、Universal Music Group(UMG)と大きな取引を獲得しました。

活況を呈している音楽およびエンターテインメントセクターの世界的リーダーであるUMGとのパートナーシップにより、LimeWireは着実に脚光を浴びています。

火曜日に発表された プレス発表 によると、Universal Musicとの契約により、同社はデジタルコレクターマーケットプレイスをいくつかの象徴的なレコードレーベルや尊敬されるアーティストに提供することができます。

LimeWireのNFTマーケットプレイスを利用し、デジタルミュージックNFTとWeb3体験を通じてファンとのエンゲージメントを高めることができるレーベルは、Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records, Motown Recordsなどです。

LimeWireの共同CEOであるPaulとJulian Zehetmayr氏は、この提携について、「音楽業界がWeb3を取り入れるペースを如実に示している。」とコメントしています。

「我々は、Universal Music GroupのアーティストとファンにLimeWire NFTのエコシステムを開放することに興奮しており、マーケットプレイスで最初のクリエイティブなプロジェクトが開始されるのが待ち遠しいです。」と、彼らは付け加えました。

