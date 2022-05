今日、私は健康的な量のパイを食べたので、多分この記事は一種の治療として役立つでしょう。

私はTerraとそのネイティブ・トークンであるLuna、そしてUST安定コインについて話しています。簡単にまとめると、USTはアルゴリズムによるステーブルコインで、技術的には何も裏付けがありません。(Lunaのブルは我慢してください。) 1 USTが造幣されるたびに1 LUNAが燃やされ、その逆もしかりです。

これによって1ドルへのペグが維持されますが、売り圧力が強くなってUSTがペグを下回るとどうなるでしょうか。それは人々を恐怖に陥れます。

人々は恐怖を感じると、ペグが崩壊するのを恐れてUSTを売るようです。

それがさらに恐怖心をあおり、さらに売りを誘発し、さらに恐怖心をあおり・・・と、延々と続くのです。もし私がもっと厳格な言葉遣いをするのであれば、単に銀行への融資と呼ぶことができたでしょう。 今日、USTのペグが解除され、約30分前に88セントで取引されました。(現在は90セント)

私もその一人でした。実際、私はUSTを1ドル95セントで売り、不快な5%の損失を呑み込んだのです。以下のTwitterスレッドに詳述されているように、私は涙を流しながらタイプしました。

