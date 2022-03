MakerDAOのコミュニティリーダーがガバナンストークン「MKR」の置き換えを提案

3月14日、MakerDAOコミュニティリーダーの「monet-supply」は、代替トークンエコノミーメカニズムの概要を示す提案をMakerDAOフォーラムで行いました。この提案では、現在のガバナンストークンであるMKRに代わる新しいトークンstkMKRの導入を目指しています。

提案が通過した場合、それはMakerDAOのトケノミクスシフトを提示するものとします。

提案がなされるや否や、コミュニティは沸騰し、非常に多くの反応がなされ、そのほとんどが提案を支持するものでした。

開発後、MKR保有者が投票するには、提案をMIP(Maker Improvement Proposal)として渡す必要があります。このプロセスには2週間かかります。

この提案は、「買い戻しと焼き戻し」メカニズムを使用する現在のMakerDAOトケノミクスに影響を与えるいくつかの問題に対処しようとしています。金銭供給は、すべての資本が買い戻しと焼却のメカニズムを通じてMKR保有者に返還されるため、提案は対象を絞ったインセンティブの欠如などの問題に対処すると述べました。

Monetはまた、現在のシステムは、特に投票操作に関して、ガバナンス攻撃に対する抑止力が限られていると述べています。

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022