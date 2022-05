マーク・ザッカーバーグ氏、InstagramとFacebookのNFT機能開始

Meta(Facebook)CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は、FacebookとInstagramにNon-Fungible Tokens(NFTs)機能を導入することを投稿を通じて明らかにしました。 この機能によりクリエイターやコレクターは、自分のアカウントやプロフィールに好きなNFTsを展示することができるようになります。この機能は、InstagramとFacebookの両方のユーザーを横断することになります。

このレポートによると、Metaのエンジニアは、今週から開始されるNFT機能の内部テストを実施する予定です。

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022