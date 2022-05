Metahero (HERO) の価格は昨日5％以上急騰し、赤に戻る：その理由とは？

市場の不確実性のため、HEROコインは過去1か月間で最も不安定な暗号通貨の1つでした。昨日は5%以上急上昇しましたが、その後、今日の8.74%の値下がり%に下がりました。

しかし、なぜ昨日はコインが上昇したのか、そしてなぜ上昇が浅すぎたのか、今回は昨日の上昇トレンドの背景として考えられる理由を見ていきます。

しかし、これらの理由を掘り下げる前に、まず、初めて「Metahero」という言葉を目にするかもしれない人たちに啓蒙することが重要です。

一言で言えば、Metaheroは、ユーザーが現実世界の人間やオブジェクトをメタバースにスキャンできる超現実的なデジタル世界を作成するというビジョンを持って、2021年7月に発売された暗号コインメタバースです。

同社は、そのビジョンを支援するために、主要な3D16kスキャンテクノロジーおよび主要なゲーム業界であるWolfDigital World(WDW)と提携しました。

Metaheroの価格が上昇している主な理由の1つは、現在の開発であり、最近の開発は、最初のトラベリングスキャナー(Metascanner)をサイトで利用できるようにするFAMEMMAイベントからのスポンサーです。すべてのユーザーはこれをチェックする機会があります。

このイベントは来月5月14日に開催される予定です。

最近の強気トレンドに大きく貢献したもう一つの理由は、Everdome(MetaheroのMetaverse)が先週、Genesis NFTのドロップスナップショットを終えた後です。

DOME(Everdomeネイティブトークン)保有者は、Everdomeの創設キーを要求することができるようになります。

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022