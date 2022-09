MicroStrategyは全ビットコインの約1％を保有、全公開企業の合計よりも多い

ビットコインの普及が着実に進む中、どのような企業がバランスシート上でビットコインを保有しているかに注目が集まっています。昨年のテスラによる注目を集めた購入によって主流となったビットコインは、長期的な評価と分散効果を期待して、ゆっくりと、しかし着実に購入する企業が増えています。

そこで、どの上場企業が最も多くビットコインを保有しているのかを評価したいと思い、データに飛び込んでみました。

WikipediaでMicroStrategyを調べると、「ビジネスインテリジェンス、モバイルソフトウェア、クラウドベースサービス」という説明があります。

実際は、ビットコインの持ち株会社です。

貸借対照表を見てみると、昨年の収益は5億1000万ドルでした。一方、同社は現在その5倍の25億ドルをビットコインとして保有しており、今週も301枚のビットコインを購入しました。

共同創業者のマイケル・セイラー氏は、そのビジョンを推進する人物であり、彼のビットコインに対する考えは、時に宗教的崇拝に近いものがあります。

「ビットコインは、知恵の女神に仕えるサイバー・スズメバチの群れであり、真実の炎を餌にして、暗号化されたエネルギーの壁の向こうで指数関数的に賢く、速く、強く成長しているのです。」

Galaxy Digital Holdingsは、7億5千万ドル相当の保有でMicroStrategyの3倍小さいですが、次の順位にいます。

金融サービス会社がビットコインを大量に保有するのは理にかなっています。同社はデジタル資産を専門としており、MicroStrategyとは異なり、同社のビジネスは世界最大の暗号通貨に関連しています。

3 位は、2 億 3,200 万ドルのビットコインを保有する Voyager Digital です。

おそらくVoyager は、今年のビットコインの市場がいかに悪いものであったかを、他の何よりも象徴しています。この暗号貸し手は、コロナウイルスの危機によって引き出しの波が押し寄せ、それに見合うだけの流動性がなかったため、7月に破産保護を申請した。

Teslaは昨年、15億ドル相当のビットコインの大袋を購入し、市場に衝撃を与えました。しかし今年初めに四半期報告書でこの量の75%を売却したと発表し、現在その積み重ねはわずか2億ドルの価値しかありません。

これは全供給量の約0.05%に過ぎず、もともと売却の動きはビットコインの採掘をめぐる環境問題に起因しており、電気自動車の自動車メーカーにとっては明らかに骨身にしみています。

ちなみに、イーロン・マスク氏は3月に、個人的にビットコイン(イーサリアムやDogeも)を売却することはないと発言しています。また、世界一の金持ちはTwitterでいろいろなことを述べますが、私はその権利はあると思います。

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022