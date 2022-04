Near Protocolの価格が本日22％以上急騰：上昇トレンドの原動力は？

近値は2月27日以降上昇しており、強気トレンドは日ごとに勢いを増しているようです。

これを書いている時点で、NEARは過去24時間で22.72%上昇して18.67ドルで取引されています。毎日の最高値である19.64ドルに達しましたが、これは今年1月に設定した過去最高の20.42ドルをまだ下回っています。

この記事では、NEARの価格が上昇する要因に焦点を当てます。

Near Protocolは、暗号空間で経験するボトルネックプロセスを解決するために、高度なネットワーク操作性と取引速度の高速化を実現し、2020年5月にローンチしたコミュニティ構築型ブロックチェーンです。2020年4月22日にメインネットを立ち上げました。

NEARは、NEARプロトコルのネイティブトークンです。

Near Protocolは、プルーフオブステーク(PoS)コンセンサスメカニズムを使用して、ブロックチェーンが低いトランザクション料金と高いトランザクション速度を提供することを保証します。

いくつかの要因が現在のNEARの値上げに貢献しています。主な要因のいくつかを見てみましょう。

ある程度、現在の値上げは、NEARプロトコルがそのエコシステムを拡大するためにドラゴンキャピタル、FXTベンチャーズ、および他の組織から3億5000万ドルを純額で見た新しい資金調達ラウンドに起因する可能性があります。

1月、NearProtocolも同じコースで1億5000万ドルを調達しました。

上昇傾向のもう1つの理由は、Digital Coin Groupの創設者であるBarry Silbert氏が、NEARがビットコインとイーサリアムに次ぐグループで3番目に大きい暗号通貨であると発表したことです。

DCG's new third largest crypto holding is… $NEAR

Time for the big reveal…

暗号通貨のスウィングトレーダーであるZoran Coleからの最近のニュースレターの後、NEARプロトコルがネイティブのステーブルコインUSNの立ち上げを計画しているという噂がありました。これが上昇トレンドのもう1つの理由です。

USNは最大20%のAPRを提供し、Coleの主張を超えるDeFiアクティビティの増加につながると推測されていますが、Decryptはこれらの噂の正確性に関するNearプロトコルの応答をまだ受け取っていません。おそらく、これが上昇傾向のもう1つの理由です。

Rumors currently surrounding the $NEAR Protocol:

• Coinbase listing in the next few months

• $USN launch – algo stablecoin similar to $UST

• 20% APR on $USN / stablecoins

What are your thoughts?

— jacobvan.xyz (@jacobavan_) April 7, 2022