Robinhoodは、NFT互換性を備えた非管理型Web3.0ウォレットを発表

人気のある取引プラットフォームであるRobinhoodは、ユーザーがNFTマーケットプレイスに接続できるようにする、非代替性トークン(NFT)との互換性を備えた独自の非管理型Web3.0ウォレットの発売を発表しました。

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

発売前に、プラットフォームは、ウォレットの使用方法を説明するプロモーションビデオをTwitterに投稿していました。

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

