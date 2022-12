Sam Bankman-Fried氏へのシュールなインタビューで明らかになったことは？

テレビの生中継で、私の心を揺さぶった出来事はそれほど多くはありません。

すぐに思い浮かぶのは16年前のワールドカップ決勝という大舞台で、世界最高のサッカー選手の一人であるジネディーヌ・ジダン氏が相手ディフェンダーに文字通り頭突きをするのをテレビのスクリーンで見たときです。

最近では、私の国(アイルランド)のLeo Varadkar首相が国営放送でCOVIDパンデミックについて生放送で語り、最初の(そして当時は最後の)ロックダウンを発表したのを覚えています。

この歴史的な瞬間を忘れるにはおそらくしばらく時間がかかるでしょう。また、最後に見たものもしばらくは覚えていることなるでしょう。

もううんざりするほど話していますが、破綻した取引所FTXのCEOであるSam Bankman-Fried氏が昨晩、New York Times Dealbook summitで1時間ほどのインタビューに答えました。

なぜこのようなインタビューが行われたのか、私には知る由もありません。Bankman-Fried氏は、どうやら人(法律関係の仕事をしていると思われる人たち)の助言に反してバハマから電話をかけてきたようです。

「私には何が起こったのかを話し、説明する義務があると思うのです。外の世界が存在しないかのように部屋に閉じこもっていても、何の得にもならないと思うのです。」

刑事責任の可能性を懸念しているかという質問には、「それは私が重視していることではありません。」と答えました。

Twitterで流出したDMの会話もそうですが、なぜこのインタビューが行われたのか私には分かりません。現時点ではBankman-Fried氏の口から出る言葉は信じがたいです。また、Twitterでの会話についてBankman-Fried氏は、レポーターが「長年の友人」であり、レポーターであることを「愚かにも忘れていた」と釈明しています。どういうことでしょうか?

昨夜のインタビュアー、Andrew Sorkin氏は、あのDMのやりとりの中の乱暴な告白について彼に質問しましたが、私にはそれがBankman-Fried氏の本当の性格を裏付けているように思えました。彼はやや姿勢を軟化させましたが、自分のイメージに関して、「我々全員がそうであったように」「ゲーム」をしていたことには同意しました。

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022