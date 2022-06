今年、Solanaが1回シャットダウンするごとに1ドルあれば、近所のスーパーでカシューナッツを500g買うことができます。(ナッツが異様に高いことを知らない人、価格は8ドルだそうです。)

不愉快なほどおなじみの話ですが、先週、Solanaが再び停止しました。女王のプラチナ記念日を祝うためでもなく、メインネットが7時間もコンセンサス・プロトコルを失ったためです。皮肉なことに、Solanaの共同設立者がCNBCのインタビューに応じ、Bitcoinが存在感を保つためにはProof-of-Stakeに変更する必要があると断言してから間もなくのことでした。

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022