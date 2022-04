Telegram、TON Foundationのネイティブトークン「Toncoin」を使った暗号決済を導入

Telegramは、ユーザーがToncoin(TON Foundationのネイティブトークン)を相互に送信できるようにする新しい暗号化機能を追加しました。この機能は、Twitterのチップジャー機能を通じて2021年9月に導入されたTwitterのビットコイン支払い機能に匹敵します。唯一の違いは、Twitterが暗号通貨の支払いにStripeのライトニングネットワークを使用することを選択したことです。

新しい暗号機能を使用するには、Telegramユーザーは最初にTelegramの公式ウォレットボットをダウンロードしてインストールする必要があります。これにより、クレジットカードを使用して暗号通貨を購入したり、取引したり、他の暗号ウォレットに送信したりすることができます。

ウォレットボットをインストールした後、ユーザーは、Telegramメッセージングアプリのダイレクトメッセージの[ウォレット]ボタンをクリックして、ビットコイン(BTC)またはToncoinを相互に送信できます。

Toncoinは、Telegramによって開発された分散型レイヤー1ブロックチェーンであるTON Foundationのネイティブ暗号通貨です。一言で言えば、TON FoundationはTelegramのブロックチェーンプロジェクトです。

TelegramでToncoin暗号支払い機能を展開した後、TON Foundationはツイートを通じて、暗号通貨を送受信するときに長い暗号ウォレットアドレスを入力して確認を待つ必要がなくなると述べました。

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022