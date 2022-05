Terraブロックチェーン、一時停止から再始動

バリデータは、LUNA価格がゼロに向かって動く中、ガバナンス攻撃を防ぐためにブロックチェーンを停止していました。

TerraのTwitterアカウントによると、Terraのバリデータは木曜日に、可能性のあるガバナンス攻撃を防ぐためにブロックチェーンを停止させるように動きました。

プラットフォームごとに、ネットワークは、検証者が「深刻な$ LUNAのインフレと攻撃のコストを大幅に削減した後」ステップを取ることを選択し、「7603700のブロック高で正式に停止し」ました。

「Terraブロックチェーンはブロック生成を再開しました。新しいコードマージでチェーンがライブになったので、委任は無効になっています。バリデータは、最新のパッチノートをDiscordのアナウンスで確認してください。」とTerraform Labsは停止から間もなくしてツイートしました。

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022