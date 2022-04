Do Kwon氏は、TerraUSD(UST)を支援するために100億ドルのBTCを目標としています。

Terraform Labsの創設者兼CEOのDo Kwon氏は、価格が再び下落した水曜日に5,040BTCを購入し、Luna Foundation Guardのウォレットに2億3千万ドル分のビットコインを追加しました。

水曜日は、ネガティブな市場心理の中でビットコインの価格が45,000ドルを下回り、Terra CEOに「バイ・ザ・ディップ」の機会を提供しました。それは、以前にMicroStrategyが1億9000万ドル相当のビットコインを購入した機会でもありました。

Kwon氏はツイッターでニュースを共有しています:

「今日、私は自分の植物に水をやり、いくつかのメールを書き、ビットコインで230Mを購入し、家に掃除機をかけ、マクドナルドを持っていて、犬の散歩に出かけました。」

