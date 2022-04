TronのUSDDはTerraのUSTに似ており、100億ドルの準備金を目標としていると創設者のJustin Sun氏は述べています。

Tronは、2022年5月5日にUSDD(Decentralized USD)と呼ばれる分散型アルゴリズムステーブルコインを発売します。Tronの創設者であるJustin Sun氏は、 オープンレター で開発を発表しました。

新しいステーブルコインはイーサリアムとBNBチェーンでも利用可能であり、これはTronのBTTCクロスチェーンソリューションを介して可能です。

アルゴリズムのステーブルコインとしてのUSDDは、Tether(USDT)やUSDコイン(USDC)などの従来のステーブルコインとは異なります。そのため、現金やその他の金融資産ではなく、暗号通貨によって支えられています。

USDDステーブルコインは原資産としてTRXに固定され、TerraのUSTで使用されているものと同様の「ミントアンドバーン」メカニズムを備えています。メカニズムは、USDDの作成を可能にするためにTRXが焼き付けられていることを確認する必要があります。

TerraのCEOであるDoKwonは、「ミントアンドバーン」機能と、分散型経済の将来の見通しを示すものとしてUSDDを立ち上げるというTronの動き についてコメント しています。そして、それは批評家が理解できないシナリオだと彼は付け加えた。

「分散型経済には分散型通貨がふさわしい – あらゆるブロックチェーンはまもなくデクトステーブルで動くようになる。」

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022