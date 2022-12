トランプNFTが7000ETHを突破、2022年を締めくくるにふさわしい形に

せっかくの映画が圧倒的な結末で終わってしまうことほど、嫌なことはありません。騙されたような気分で映画館を後にし、口の中に酸っぱい味が残るのです。

暗号通貨に関して言えば、2022年は完璧なエンディングを迎えるようです。この映画は決してハッピーな映画ではなかったと言わなければなりません。今年、市場は大混乱に陥り、スキャンダルが多発しました。「チャプター11」という言葉が不快なほど一般的になってきたようです。

そして今、私たちはドナルド・トランプ氏のNFTコレクションが主流メディアの注目を集めたことで幕を閉じようとしています。このコレクションの取引量は7,000ETHを超え、記事執筆時点では850万ドルとなっています。コレクションのフロア価格は100ドル以下でスタートしましたが、現在は400ドル近くまで上昇しています。

今月発売されたトランプ氏のコレクションは、まるでスポーツのトレーディングカードのような45,000点のグッズです。トランプ氏の顔をつけたラシュモア山の前に立っていたり、軍服姿でライフルを持ち、犬をそばに置いていたりと、さまざまな姿勢の前大統領が描かれています。

しかし、このプロジェクトの明らかな成功により、多くの人がこのプロジェクトをさらに掘り下げ、おかしな結果が飛び出しています。Twitterユーザーの@NFTherderは、コレクションの中で最も希少なNFTが、あるクリエイターのウォレットによって不審な量にため込まれていることに気づきました。

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022