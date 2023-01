Crypto.comの解雇は何を意味するのか？Cryptoの冬は続く

Crypto.comは、従業員を解雇する最新の暗号会社となっており、従業員の20%を削減することを金曜日に発表しました。CEOのChirs Marszalek氏は弱気市場が犠牲者を出し続けるように、他の暗号のCEOが非難したものと同じように、ダウンサイジングのための「市場環境と最近の業界のイベント」を引用しました。

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023