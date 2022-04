暗号通貨の大部分が下落する中、AvalancheのAVAX価格が上昇する原因とは？

AvalancheのAVAXの価格は、同業他社が1週間の長期ディップに陥っているときに上昇しています。Avalancheは急騰し、1日の高値90.05ドルを記録した後、執筆時点では87.77ドル付近まで引き戻されました。

AVAXは、過去24時間で1.67%の上昇で、依然としてグリーンで取引されています。

現在のAvalanche価格急騰の背後にある要因は何でしょうか?この記事では、ビットコインやイーサリアムを含むコインの大部分が赤字である場合にAVAXの価格が上昇する原因となる舞台裏について詳しく説明します。

今日のAvalanche価格の高騰の理由は、USTリザーブにAvalanche(AVAX)を追加したというTerra Luna Foundationの発表です。 Terraは先に進み、1億ドル相当のAVAXコインを購入しました。

この動きにより、AvalancheはUSTリザーブに追加される2番目に大きな1ソリューションデジタル資産となり、最初はビットコインでした。

Terra Luna Foundationは、次のようなツイートを通じて啓示を行いました。

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

さらに、USTリザーブにAvalancheを追加し、AVAXコインを購入することで、TerraはAvalancheと提携して、Avalanchesサブネットを使用した新しいゲームサブネットを開発しました。 Terra Luna Foundationは、Avalancheが急速な成長を遂げており、ファンベースが広いと考えているため、EthereumをバイパスしてAvalancheを選択しました。

Terraの創設者であるDon Kwon氏は、次のように述べています。

「Avalancheはまだ成長しているエコシステムです…その多くはAVAXトークンへの忠誠心によって支えられており、ユーザーはAVAXと連携する資産との親和性を高く感じています。平均的なイーサリアムユーザーにとって、イーサリアムに自分自身を合わせるということは、それほど意味がありません。」

Terra Luna Foundationのチームも先に進み、Terraが新しいゲームサブネットでAvalancheと協力していることについてツイートし、「Avalancheのサブネットは、ニッチなユースケース内で次世代のスケーラブルなWeb3アプリケーションを構築するための強力な方法です。」と述べています。

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022