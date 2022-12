暗号の次は？埋蔵量の証明は混乱の解決に至らず

11月、暗号市場には良くないです。

12月にページをめくると、未来はどうなっているのでしょうか。

まずはじめにーFTXの破綻はこうした中央集権的な企業がいかに不透明であるかを世界中に知らしめました。一般顧客は、その舞台裏で何が起きているのかを知ることは、ほとんど不可能というのが現実です。

Sam Bankman-Fried(SBF)は、フォーブス誌の表紙を飾り、米国議会で演説し、ジョー・バイデン大統領の2020年選挙キャンペーンでは2番目に大きな献金者でした。SBFが落ちる可能性があるなら、誰が安全なのでしょうか?

顧客は取引所からビットコインを引き揚げることで対応しました。FTXが崩壊して以来、取引所へのビットコインの純流入と取引所からのビットコインの純流入を チャート化したのが以下です。このパターンは非常に明白です。

私は以前、崩壊の翌週にこの反応を詳細に分析したことがあります。

BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏(頭文字をとってCZと呼ばれている)が中心となって行った対応は、オンチェーンでの埋蔵量証明を導入することでした。皮肉なことにブロックチェーンはこれらすべてを解決するのに完璧に配置されているはずだったからです。

私はこの騒動が始まっているときに、CZ氏にこのことをつぶやきました。私にとっては痛烈な皮肉であることに加え、悔しいし悲しいことでもあるのです。

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022