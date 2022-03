今日、Compound（COMP）の価格が本日10％以上急騰した理由は？

Compound(COMP)の価格は、ビットコインが3ヶ月ぶりの高値をつけるなど、暗号通貨の大半が強気である中、本日10%急騰しました。

執筆時点では、Compoundは1日の最高値である148.10ドルからわずかに下落した後、10.19%上昇して143.91ドルで取引されていました。

しかし、なぜコイン価格が高騰しているのですか?この記事では、現在のコンパウンドラリーの背後にある要因に焦点を当てています。

一言で言えば、Compound(COMP)は、Compoundのネイティブトークンです。これは、ユーザーが暗号資産をプラットフォームに提供して他の人に貸し出すことで、暗号ローンを取得したり、利息を稼いだりできるDeFi貸付プロトコルです。

Compoundコインの価格の現在の高騰に起因する2つの主な要因は、最近のプロトコルアップグレードの発表と、発表に対するコミュニティの反応です。

報酬分配プログラムがCOMP価格に悪影響を及ぼしていることに気づいたプラットフォームは、既存のトークン保有者やユーザーに必ずしも利益をもたらすことなく、報酬を売却する代わりにプロトコルの成長に貢献するようなプロトコルアップグレードを打ち出しました。

新しいプログラムは、既存の報酬を半分に減らすことで始まりました。コミュニティの投票方法にもよりますが、COMP農業もおそらく終了します。

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022