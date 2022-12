Binanceから引き出しが殺到、CZは「スムーズではない」道のりを警告

重要ポイント

Binanceがまたもや大混乱に陥っています。

世界最大の暗号通貨取引所は、プラットフォームからの引き出しが前例のないほど急増しています。オンチェーンデータによると、この1週間で30億ドル以上の資金が同プラットフォームから流出しました。

これは、投資家を怯えさせたストーリーに続くものです。1つ目は、マネーロンダリングに関する数年にわたる捜査に関連して、CEOのChengpeng Zhao氏に対して刑事告発が行われる可能性があるという報道でした。

その後、USDCステーブルコインの引き出しが停止しましたが、これは銀行営業時間外に予想外の大量の流出が発生したためです。(スワップはニューヨークの銀行を経由する必要がありました。)その後USDCの引き出しは通常通り再開され、合計で約8時間のダウンタイムとなりました。

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

しかし引き出しが殺到している本当の理由は、元CEOのSam Bankman-Fried氏が月曜日に逮捕されたFTXの壮絶な崩壊によって、暗号業界の信頼が失われたからです。

これは、正直な企業にとっては必ずしもフェアなことではないですが、理にかなっています。顧客はまず自分自身を守る必要があり、塵も積もれば山となるというように、今すぐにでも撤退するのが道理です。

Binanceの公式な準備金証明アドレスによると、ビットコインの流出も過去48時間で著しく上昇しています。

Binanceはまた、埋蔵量の証明という粗雑な試みで自らを助けておらず、業界の懸念を鎮めるには何の役にも立っていないのです。この開示は負債を示さないので、すべての資産が裏付けされているかどうかを公正に評価することになると、冗長になることを意味します。

米ドル引き出しの停止や埋蔵量証明の透明性の欠如などの懸念は、最終的に信頼という点で最後に追い討ちをかける要因となり、投資家は出口に殺到しました。

もちろん、資金が流出すること自体は問題ないのですが、それは、何も問題がないことが前提です。とはいえ、顧客が自分で確認できず、CEOの言葉を信じなければならないというのは決して安心できるものではありません。

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022