BAYCの土地売却に失敗した取引費用をYuga Labsが払い戻し

Bored Ape Yacht Club(BAYC)のNFTコレクションを制作したYuga Labsは、Yuga Labsのメタバース「Otherside」のデジタルランドを技術的な問題で購入できなかったすべての人のガス代または取引コストを払い戻したことをTwitterで発表しました。

Yuga Labsは、Twitterのスレッドでこのことを確認しました。

「我々は、ミントに起因するネットワークの状態によって失敗したトランザクションを行ったすべての人にガス料金を返金しています。手数料は最初の取引に使用されたウォレットに送り返されました。」

Otherdeed non-fungible tokens(NFTs)の造幣局は、週末にYuga Labs社に3億2千万ドルの売上をもたらしました。

Etherscanのデータによると、同社は合計90.57ETH(26万5000ドル)を使って約650人に払い戻しを行い、最大の払い戻しである2.6ETH(7500ドル)は1人の個人に行われたことが分かりました。

同社はこのプロセスを効率的に行うため、支払いを受ける前にウォレットとやり取りしたり、契約を確認したりする必要がないdAppであるMultiSenderを採用し、それぞれの所有者に資金を分配することに成功しました。

複数の取引に失敗した場合、MultiSenderアプリはそれを1回の払い戻しにまとめました。

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI. If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 4, 2022