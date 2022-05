Zilliqa Token（ZIL）の価格は、ソーシャルメディアのセンチメントが広がる中で急上昇

Zilliqa(ZIL)は、今日の暗号市場で最高のパフォーマンスを発揮する企業の1つです。今日は20%以上回復しています。

これを書いている時点では、ZILは0.08889ドルで取引されていました。これは、引き戻す前に1日あたりの最高値である0.09776ドルに達した後、25.67%上昇しました。

暗号通貨の市場およびソーシャルメディアアクティビティモニターであるLunar Crushからのレポートによると、ZILトークンは最も議論された暗号通貨の1つでした。

これらの市場および社会的感情は、過去30日間の37%の下落の一部をコインがカバーするのに役立つトークンラリーの背後にある主な理由と考えられています。

また、トークンラリーは、Ben Livshits CEOがプロジェクトのロードマップを明らかにした動きにもある程度影響を受けており、同CEOはプロジェクトはメタバース、ゲーム、DeFiアプリケーションの構築と統合に集中するとしています。

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022