ザッカーバーグ氏のメタバースへの賭けは不調に終わる

Metaの本家マーク・ザッカーバーグ氏はパントマイムの悪役といえるでしょう。

Facebookが昨年、業界全体がどこへ向かっているのかについての意思表示として、「Meta」として再ブランド化することを発表したとき、一部の人々を失望させました。

「メタバースを名乗るとは何事だ」と、多くの人が非難しましたが、メタバースという漠然としたコンセプトがWeb3と呼ばれるようになり、このような声も少しは収まったようです。

しかしMetaに、そしてソーシャルメディアの新時代を切り開こうとする彼らに、一体何が起こっているのでしょうか?

ザッカーバーグ氏の発表は、Facebookの株価が今日129ドルで取引されているように、売り込みの嵐を鎮めるには何の役にも立たず、ブランド再構築の発表以来59%の急落というひどい状態になっています。

Metaのブランド変更から約1年、ザッカーバーグ氏はレディ・プレイヤー・ワン的な仮想現実世界というユートピアのビジョンを掲げていますが、それがこれほど遠のいたことはありません。

何千人もの従業員がこの目標に取り組んでいますが、これまでのところ控えめに言っても圧倒的な成果が出ていません。今週、内部メモがリークされ、Vergeがそれを報じました。

その内容は、皆さんも同意されると思いますが、陰鬱なトーンのものでした。

「なぜ、自分たちが作った製品を、ずっと使うほど愛せないのでしょうか?」 Metaのメタバース担当副社長であるVishal Shah氏はそう問いかけました。

「シンプルな真実は、私たちがそれを愛していないなら、どうしてユーザーがそれを愛することを期待できるのでしょう?」と彼は付け加えました。

「紙くず、安定性の問題、バグの総量が、我々のコミュニティがHorizonの魔法を体験することを難しくしています。」と、Metaの仮想現実ゲームに言及した別の引用文がありました。

あれから1年、メタバーストークンの落ち込みは激しいです。もちろん暗号通貨トークンは市場全体が崖っぷちに落ちていますが、それにしてもメタバース関連トークンの下落の規模は憂慮すべきものです。

CoinMarketCapのトップ100の中で「メタバース」関連に分類される9つのトークンを見てみると、Metaのリブランド以降の平均下落率は大変なものです。下のグラフにプロットしてみました。

さらに懸念されるのは、これらのゲームのユーザーが減少していることです。Decentralandのアクティブユーザー数については誤報があったようで、1日のアクティブユーザー数が38人という驚くべきデータが誇張されていることが判明しましたが、実際のところ、これらのメタバースゲームへの関与はトークン価格に連動して崩壊しているのです。

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022