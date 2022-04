Mencari pelaburan yang betul dalam kripto tidak selalunya mudah. Dengan begitu banyak hiperbola, penipuan dan projek yang tidak lebih daripada PR, mendapatkan aset sebenar yang akan mengembangkan wang anda boleh mengambil masa yang lama. Tetapi ia tidak perlu jadi begitu. Terdapat beberapa altcoin yang sangat terkurang nilai yang benar-benar boleh mengembangkan wang anda dengan cepat. Berikut sebabnya:

Sebahagian besar altcoin yang terkurang nilai ini tidak menerima banyak tumpuan media

Syiling itu mewakili projek yang cuba menyelesaikan isu sebenar dalam kripto

Semuanya disokong oleh pasukan bertaraf bintang dan penyokong pelaburan.

Tanpa berlengah lagi, berikut ialah tiga altcoin terkurang nilai yang mungkin mendatangkan keuntungan pada masa hadapan.

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) ialah protokol pemberian pinjaman yang membolehkan pengguna mengakses pinjaman yang disokong kripto tanpa cagaran. Ia adalah salah satu daripada beberapa protokol pemberian pinjaman DeFi yang membenarkan pinjaman tanpa cagaran.

Sumber data: Tradingview

Projek ini juga menghubungkan penjamin kredit dalam pasaran baru muncul dengan penyedia modal untuk mewujudkan cara yang benar-benar terpencar dalam menyediakan perkhidmatan kewangan. Sifat unik projek ini menjadikannya tangkapan yang besar dan seharusnya menarik minat anda sebagai pelabur.

IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) ialah projek blok rantai menarik yang tidak menggunakan proof of work atau proof of stake. Sebaliknya, ia menggunakan teknologi Tangle proprietari yang jauh lebih murah dan cekap tenaga berbanding proof of work dan proof of stake. Apaabila permintaan untuk rantaian kos rendah terus berkembang pada masa hadapan, projek seperti IOTA berkemungkinan akan mengalami kenaikan besar pada akhirnya.

Oasis Network (ROSE)