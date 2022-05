Nayib Bukele, presiden El Salvador, menulis dalam ciapan Twitter bahawa dia akan bertemu dengan 33 bank pusat dan 12 pihak berkuasa kewangan hari ini untuk membincangkan tentang pelancaran Bitcoin.

Menurut bebenang Twitter yang menyusuli ciapan Twitter mengenai pertemuan itu untuk “membincangkan rangkuman kewangan, ekonomi digital, menyediakan akses perbankan untuk mereka yang tidak mempunyai akaun bank, pelancaran #Bitcoin dan faedahnya di negara kita,” beberapa bank yang dijangka bertemu Bukele antara lainnya termasuk Bank Rwanda, Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Kenya, Bank Pusat Mesir, Bank Pusat Nigeria dan Pihak Berkuasa Kewangan Maldives.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022