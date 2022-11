Pertumbuhan metaverse dijangkakan akan meledak pada tahun-tahun akan datang. Atau sekurang-kurangnya Bloomberg nampaknya berfikiran begitu. Penganalisis di Bloomberg meramalkan bahawa metaverse akan bernilai $800 bilion dalam masa terdekat, dan sekarang adalah masa yang sesuai untuk mula mencari projek kripto metaverse terbaik yang akan menunjukkan prestasi cemerlang dalam interaksi sosial pada masa hadapan.

Dalam artikel ini, kami menunjukkan kepada anda empat projek kripto metaverse terbaik di pasaran hari ini yang mungkin akan dilancarkan pada tahun 2023.

1. Metacade (MCADE) – Projek Kripto Metaverse Terbaik Secara Keseluruhan

Metacade merancang untuk menjadi destinasi utama untuk pemain mempelajari, memperoleh lebih banyak pendapatan dan menentukan masa depan permainan Play2Earn. Dalam Metacade, anda akan dapat berhubung dengan komuniti bertenaga yang terdiri daripada pemain yang berfikiran serupa dan fanatik Web3 untuk mengambil bahagian dalam arked maya pertama di dunia yang dimiliki oleh pemain.

Di platform Metacade, terdapat pilihan untuk mencari ulasan tajuk Play2Earn terkini, melihat papan pendahulu dan menyelidiki beberapa alpha GameFi paling hangat yang disiarkan oleh pakar industri untuk membantu anda maju dalam revolusi permainan. Untuk menggalakkan komuniti membantu menjadikan Metacade sebagai sumber utama untuk GameFi, pengguna diberi ganjaran dengan token MCADE setiap kali mereka berkongsi ulasan, alpha, atau kandungan, yang bermakna anda boleh memperoleh pendapatan dengan hanya berkongsi kepakaran anda.

Matlamat utama Metacade adalah untuk mengembalikan permainan ke tangan pemain. Memandangkan industri permainan tradisional semakin menghampiri sektor yang menyedihkan, yang dikuasai oleh transaksi mikro dan keuntungan pemegang saham, Metacade membolehkan pengguna bersuara tentang permainan yang mereka mahu mainkan dengan ‘Metagrants’.

Dilancarkan pada tahun 2023, Metagrants ialah mekanisme yang akan menyaksikan pembangun permainan memasukkan projek mereka ke dalam pertandingan untuk diundi oleh komuniti. Pemenang undian ini menerima pembiayaan dan sokongan daripada Metacade untuk membina permainan mereka bersama kolektif yang memilih mereka, dengan tajuk yang telah selesai ditambah ke arked maya Metacade.

Walaupun pengguna boleh memperoleh lebih banyak daripada permainan Play2Earn kegemaran mereka dengan membaca petua teratas atau bersaing dalam kejohanan eksklusif, mereka juga akan dapat mencari pekerjaan yang lebih kekal dalam ekonomi GameFi dengan Metacade.

Sebagai sebahagian daripada pelan hala tuju untuk tahun 2024, Metacade melancarkan papan kerja yang akan mengehoskan berpuluh-puluh peluang untuk komuniti memasuki industri permainan. Pekerjaan ini bermula daripada menjadi penguji beta sambilan sehinggalah mendapatkan jawatan kanan dengan syarikat termaju di barisan hadapan Web3.

Akhirnya, Metacade akan menjadi DAO, bermakna pasukan teras akan berundur dan menyerahkan jawatan kepimpinan kepada ahli komuniti yang paling dihargai. Apabila ini berlaku, pengguna boleh mengundi berkenaan keputusan penting, seperti pemimpin masa depan, sekatan bekalan token, perkongsian, ciri baharu dan banyak lagi.

2. Star Atlas (ATLAS) – Untuk Penjelajah Galaksi Di Luar Sana

Star Atlas ialah permainan Play2Earn bertemakan angkasa lepas yang akan menjadi salah satu projek metaverse terbaik. Ia paling setanding dengan EVE Online , permainan angkasa yang sangat berjaya yang menarik ratusan ribu pemain setiap hari kerana alam semestanya yang sangat mendalam.

Star Atlas berlatar belakangkan tahun 2620, dan seperti EVE Online, ia dilengkapi dengan kapal angkasa canggih, pakatan puak dan wilayah yang boleh ditakluki, kecuali dengan satu perbezaan: pemain benar-benar boleh memiliki aset mereka. Matlamat Star Atlas adalah untuk mengembangkan empayar angkasa lepas anda dengan menyelesaikan pencarian, berjuang untuk mendapatkan tanah, melombong untuk mendapatkan sumber dan menemui khazanah yang jarang ditemui. Setiap aset dalam permainan disimpan sebagai NFT di blok rantai Solana, dan oleh itu mempunyai nilai dunia sebenar.

Walaupun permainan Play2Earn lain memfokuskan pada usaha untuk mendapatkan token dalam permainan, Star Atlas mahu menjadikan proses ini seseronok yang mungkin. Pemain boleh memilih untuk mengambil bahagian dalam pertempuran atau perlumbaan kapal angkasa untuk mula memperoleh token ATLAS. Orang lain mungkin lebih suka untuk bekerjasama dan menemui planet yang sarat dengan sumber, yang boleh dilombong, ditapis dan didagangkan menggunakan rangkaian loji perlombongan, kilang penapisan dan pedagang untuk mendapatkan wang tunai sebenar. Jika anda memiliki fon kepala VR, anda juga boleh merasai pengalaman penerbangan angkasa lepas dari perspektif orang pertama yang mengasyikkan.

Setelah anda membentuk pakatan dengan orang lain, anda boleh mula membina seluruh bandar dengan organisasi autonomi teragih (DAO) wilayah mereka sendiri, yang membolehkan setiap warga wilayah mengundi tentang perkara yang perlu ditumpukan oleh kumpulan itu seterusnya, seperti menyerang wilayah pemain lain atau cara untuk bertahan daripada serangan yang akan berlaku daripada puak saingan.

Dengan melakukan perkara yang sama seperti dalam buku EVE Online, Star Atlas bersedia untuk menggabungkan aspek terbaik permainan yang sudah berjaya ini dengan keupayaan hebat untuk benar-benar memiliki aset dalam permainan anda di blok rantai. Nantikan Star Atlas – tidak lama lagi ia boleh menjadi salah satu permainan kripto metaverse terbesar dan terbaik yang pernah ada di dunia.

3. Highstreet (HIGH) – Mungkin Token Paling Bergaya

Highstreet ialah salah satu projek metaverse terbaik atas alasan yang bagus. Pasukan di belakang Highstreet memanfaatkan keupayaan metaverse untuk mencipta pengalaman membeli-belah peringkat seterusnya dengan membolehkan jenama dunia sebenar mempamerkan barangan fizikal mereka dalam dunia maya. Dengan jenama seperti Balenciaga, LVMH dan Adidas menerokai metaverse, Highstreet mahu menjadi penyelesaian di mana pelbagai syarikat boleh menubuhkan kedai dan memasuki generasi perdagangan seterusnya.

Produk fizikal, seperti kasut atau kemeja-t, melalui tokenisasi di blok rantai sebagai NFT. Pembeli boleh membeli NFT ini, kemudian memilih untuk menebusnya bagi mendapatkan item fizikal. Menggunakan integrasi Highstreet dengan Shopify, pesanan ini boleh dihantar secara automatik ke bahagian belakang (backend) jenama untuk pemenuhan fizikal.

Bagaimanapun, Highstreet bukanlah sekadar pusat beli-belah maya. Ia adalah seluruh dunia metaverse di mana pengguna boleh menyelesaikan pencarian, bersosial dengan orang lain dan menghadiri acara eksklusif dalam tetapan Play2Earn MMORPG. Selain Highstreet Marketplace, terdapat Highstreet Homes, yang sama seperti rumah sebenar. Anda boleh menyesuaikan sepenuhnya rumah anda untuk disesuaikan dengan gaya anda, berkumpul dengan rakan-rakan, dan malahan menjaga haiwan peliharaan maya anda!

Di Highstreet World pula, anda boleh memperoleh pendapatan dengan menyelesaikan pencarian dan melawan raksasa di tempat seperti Binance Beach, AVAX Alps dan Animoca Archipelago. Setiap kawasan mempunyai kisahnya tersendiri dan raksasa unik yang mengubah Highstreet menjadi dunia menarik yang dipenuhi dengan berpuluh-puluh pengalaman unik.

Secara keseluruhannya, Highstreet menggabungkan realiti dengan dunia maya dengan cara yang sangat unik. Dengan jenama blok rantai seperti Binance dan Avalanche sudah sedia ada, Highstreet bersedia untuk masa depan yang gemilang sebagai salah satu projek kripto metaverse terbaik.

4. The Sandbox (SAND) – Membawa Pembangunan ke Tahap Seterusnya

Sandbox ialah dunia maya 3D yang membolehkan pengguna membina dan meneroka permainan dan pengalaman yang boleh diwangkan dengan mudah. Ia sering dibandingkan dengan Minecraft dan Roblox kerana reka bentuknya yang berasaskan piksel dan seperti kotak, dan estetik ini telah menyebabkan The Sandbox menjadi salah satu syiling metaverse terbaik.

Perbezaan besar antara The Sandbox dan permainan tersebut ialah ia tidak berpusat sepenuhnya, dengan hampir setiap aspek permainan dimiliki oleh penggunanya. Dengan menggunakan token SAND, pemain boleh membeli hartanah digital, objek dalam permainan yang unik dan benda boleh dipakai untuk menyesuaikan avatar mereka, yang semuanya disimpan di blok rantai dan diwakili oleh NFT mereka sendiri.

Tanah, sebagai contoh, disimpan di blok rantai sebagai token LAND, manakala objek dan benda boleh dipakai diwakili oleh token ASSET. Walaupun LAND mempunyai bekalan tetap, ASSET boleh dicipta oleh sesiapa sahaja menggunakan alat VoxEdit . VoxEdit membolehkan pengguna memanipulasi blok, yang dikenali sebagai voxel, untuk mencipta hampir apa sahaja yang diingini mereka, seperti arca, karakter, senjata dan banyak lagi. Item ini kemudiannya boleh dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan di The Sandbox Marketplace .

Walau bagaimanapun, ciri paling berkuasa The Sandbox ialah Game Maker . Game Maker membolehkan sesiapa sahaja mencipta keseluruhan permainan tanpa mengetahui walau satu baris kod pun, dan dilengkapi dengan mekanik pertempuran, jalan cerita, gelagat AI dan malahan templat kamera. Ciri-ciri ini telah membawa kepada pembangunan berpuluh-puluh permainan dan pengalaman untuk dimainkan oleh seluruh komuniti, semuanya secara percuma.

The Sandbox telah meningkat dengan cepat untuk menjadi salah satu projek metaverse kripto terbaik selepas menandatangani tawaran jenama dengan beberapa nama besar. Warner Music Group telah melancarkan taman hiburan bertema muzik dalam metaverse The Sandbox, manakala The Walking Dead dan Snoop Dogg kedua-duanya mempunyai permainan mereka sendiri yang telah menarik ribuan pemain. Malah Smurf juga ada di dalam metaverse The Sandbox!

Kesimpulan – Metacade Menang Kerana Kepelbagaian Sebenar

Seperti yang anda lihat, terdapat beberapa pesaing yang boleh naik untuk mengambil tempat teratas dalam pasaran kripto metaverse yang baru lahir. Dengan persaingan dijangka meningkat apabila populariti permainan metaverse meledak, sukar untuk mengatakan secara pasti syiling mana yang akan menerajui dan menjadi pelaburan terbaik.

Walau bagaimanapun, dengan Metacade memaparkan beberapa ciri yang sangat menarik, seperti perpustakaan permainan arked mayanya, hab komuniti dalam talian yang dinamik dan ganjaran P2E – bersama-sama prospek pembangunan yang kukuh seperti Metagrants – boleh dikatakan bahawa ia akan memegang tempat nombor satu sebagai projek kripto metaverse terbaik untuk dilabur pada tahun 2023. Dalam melangkaui daripada had biasa tajuk tunggal dalam sektor GameFi dan Play2Earn, dan membawa semuanya ke dalam satu platform, ia menawarkan cadangan nilai penting yang sukar untuk dikalahkan.

Metacade dijangkakan akan berkembang pesat apabila industri GameFi terus berkembang secara keseluruhan, tanpa mengira prestasi permainan individu. Digabungkan dengan hakikat bahawa token ini masih dalam pra-jualan, ia berada dalam kedudukan utama untuk mengambil keuntungan kewangan sepanjang dekad yang akan datang, itulah sebabnya kami telah menobatkannya sebagai token kripto metaverse terbaik untuk dibeli pada tahun 2023.