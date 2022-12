Altcoins mengembalikan peratusan peningkatan terbesar secara konsisten berbanding mana-mana kelas aset digital. Projek blok rantai peringkat awal mempunyai potensi untuk menarik berjuta-juta pengguna dari semasa ke semasa dan tahap inovasi dalam ruang ini sering kali mengejutkan.

Dengan itu, harga baru-baru ini kelihatan seperti peluang utama untuk membeli beberapa altcoin untuk sesiapa sahaja yang mahu mendapatkan keuntungan jangka panjang, jadi ramalan harga altcoin untuk tahun 2025 akan menjadikan asas perbandingan yang kukuh. Berikut ialah senarai 5 ramalan harga altcoin terbaik kami yang menunjukkan kenaikan besar menjelang tahun 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Altcoin Terbaik – Arked On-Chain Terbesar

Gambaran keseluruhan

Metacade ialah platform GameFi serba baharu yang kelihatan bersedia untuk melonjak. Pasukan ini sedang membina platform play-to-earn termaju yang akan menjadi arked digital terbesar di dunia Web3. Metacade bertujuan untuk menghubungkan pemain GameFi dengan peluang pendapatan yang tidak berkesudahan, serta memberikan mereka kaedah baharu untuk menjana ganjaran kripto, dengan memanfaatkan beberapa ciri unik.

Platform ini bertujuan untuk menjadi hab permainan blok rantai, kerana pengguna diberi ganjaran dengan token MCADE kerana berkongsi semua yang mereka ketahui tentang ruang GameFi. Melalui perkongsian pandangan terkini, kaedah dan tajuk play-to-earn teratas, komuniti Metacade boleh memperoleh pendapatan yang dibayar dalam MCADE. Di samping itu, Metacade akan memaparkan alfa GameFi yang paling berharga secara langsung pada platform, menyediakan kaedah yang mudah untuk mengakses maklumat terkini untuk semua pemain blok rantai.

Pemegang token MCADE juga akan dapat mengundi projek GameFi baharu yang paling mereka ingin mainkan pada masa hadapan, membantu menghalakan pembiayaan kepada pembangun kreatif dalam program Metagrants. Dengan cara ini, komuniti sendiri mendapat peluang untuk menyumbang kepada pembangunan beberapa aplikasi permainan terkini yang terbaik, yang baru dibina untuk platform.

Antara faktor biasa yang mempengaruhi ramalan harga altcoin pada tahun 2025, pertaruhan berada pada kedudukan teratas dalam senarai. Pengguna di Metacade boleh mempertaruhkan token MCADE untuk memperoleh hasil pasif dan akan dapat mengundi dalam cadangan tadbir urus apabila projek itu matang dan menyasarkan untuk menjadi organisasi autonomi teragih ( DAO ).

Tokenomics

Terdapat 2,000,000,000 token MCADE secara keseluruhan. 70% daripada bekalan ini, yang berjumlah 1,400,000,000 MCADE, dikeluarkan untuk pra-jualan altcoin. Pra-jualan Metacade ialah peringkat pelaburan terawal dan telah menarik perhatian meluas daripada pelabur di seluruh GameFi dan dunia Web3 yang lebih luas.

Mengapa membeli MCADE?

Metacade mempunyai pasukan berkemahiran tinggi yang sedang membina platform GameFi termaju dengan beberapa fungsi unik. Pemain bukan sahaja boleh mengakses pelbagai jenis tajuk play-to-earn yang berbeza, tetapi mereka juga boleh mempengaruhi masa depan industri GameFi secara langsung dengan mengundi berkenaan inisiatif tadbir urus Metacade dan dengan menyediakan pembiayaan kepada pembangun permainan.

Projek ini nampaknya sudah popular di kalangan peminat kripto kerana ia pastinya menunjukkan banyak janji untuk masa depan. MCADE dilancarkan pada hanya $0.008 bagi setiap token dan nampaknya akan meledak dari tahap itu semasa pra-jualan apabila lebih ramai pelabur terlibat. Perlu diingat bahawa pra-jualan berlaku sebelum IDO awam, yang boleh bermakna beberapa pergerakan harga utama dari tahap semasa ini disebabkan oleh potensi jangka panjang projek yang ketara.

Secara keseluruhannya, dari segi ramalan harga altcoin menjelang tahun 2025, Metacade menonjol sebagai calon yang menjanjikan untuk menjadi yang terbaik, dengan peningkatan yang tinggi terima kasih kepada penumpuannya di tengah-tengah kedua-dua permainan dan kripto P2E. Ramalan harga altcoin MCADE pada tahun 2025 berada pada $6.00 – $8.00 – peningkatan 750 hingga 1000 kali ganda – oleh itu, sebab mengapa ia memasuki senarai teratas kami sebagai altcoin terbaik untuk dibeli.

#2 XRP (XRP) – Rizab Global untuk Institusi Kewangan

Gambaran keseluruhan

XRP ialah mata wang kripto yang dicipta oleh Ripple Labs pada tahun 2012. Ia adalah aset asli XRPL (XRP Ledger), rangkaian blok rantai teragih yang dicipta oleh Ripple Labs. Protokol XRP bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk menghantar wang ke seluruh dunia. Selain memudahkan pembayaran rentas sempadan, XRP boleh digunakan oleh institusi kewangan sebagai mata wang rizab.

XRP ialah salah satu mata wang kripto terbesar mengikut permodalan pasaran dan sering disebut bersama-sama Bitcoin dan Ethereum. Ia adalah salah satu mata wang kripto asli, yang dilancarkan 3 tahun selepas Bitcoin dan 3 tahun sebelum Ethereum. Walau bagaimanapun, XRP agak berbeza daripada aset lain ini, baik dari segi teknologi dan kes penggunaannya, kerana ia direka untuk menyediakan sistem perbankan pusat dengan alternatif kos rendah kepada mata wang fiat.

Tokenomics

Jumlah maksimum bekalan token XRP ialah 100,000,000,000. Pada masa ini terdapat hanya lebih 50,000,000,000 token dalam edaran atau kira-kira 50% daripada jumlah bekalan. Terdapat jadual terbina dalam protokol untuk mengeluarkan 1,000,000,000 token XRP sebulan, yang bermula pada Disember 2017.

Mengapa membeli XRP?

Memandangkan teknologi mata wang kripto dan blok rantai terus mendapat daya tarikan di seluruh dunia, bank pusat telah mengkaji untuk menggunakan mata wang digital sebagai cara untuk memudahkan pembayaran rentas sempadan. Mata wang digital ini dikenali sebagai CBDC dan terdapat banyak perbualan tentang memperkenalkan altcoin ini kepada ekonomi global.

Ianya dipercayai secara meluas bahawa XRP akan memainkan peranan penting dalam memudahkan peralihan ini. Satu bukti yang menyokong pandangan ini ialah Ripple Labs telah pun membentuk kerjasama dengan beberapa bank dan institusi kewangan utama, seperti Santander, The Bank of England dan JP Morgan.

Altcoin XRP telah menjadi subjek percubaan berpanjangan dengan SEC untuk menentukan sama ada ia adalah mata wang kripto atau sekuriti. Walau bagaimanapun, ini dijangka berakhir secara positif untuk XRP. Pergerakan harga untuk XRP agak tertahan semasa pasaran bul 2021 disebabkan perbicaraan SEC yang sedang berjalan, tetapi apabila ini berakhir, XRP boleh melonjak ke tahap yang sangat tinggi.

Ramalan harga XRP Altcoin tahun 2025: $4.42. Ini adalah peningkatan kira-kira 10 kali ganda dengan ramalan harga bulis daripada harga semasa token, dan sebab ia menduduki tempat kedua dalam senarai altcoin terbaik kami untuk dibeli. Ini disebabkan fakta bahawa altcoin mempunyai kes penggunaan yang kukuh dalam sistem kewangan global dan nampaknya akan dilepaskan daripada perbicaraannya dengan SEC dalam masa terdekat.

#3 The Graph (GRT) – API untuk Pembangun

Gambaran keseluruhan

The Graph ialah protokol teragih untuk membina aplikasi (dApps) di blok rantai Ethereum. The Graph membolehkan pembangun memina data daripada Ethereum menggunakan GraphQL, bahasa permintaan untuk API . GRT ialah token asli untuk The Graph, yang digunakan untuk menjamin rangkaian dan menyediakan akses kepada API dalam pangkalan data.

The Graph ialah alat yang berguna untuk pembangun blok rantai, kerana ia mengumpul dan menyusun set API yang luas yang boleh digunakan sebagai asas kepada aplikasi teragih pada rangkaian Ethereum. The Graph ialah perkhidmatan teragih semata-mata yang dilindungi oleh blok rantai Ethereum, yang bermakna tiada pelaku berniat jahat boleh mengubah data yang disimpan di The Graph. Ia juga merupakan sumber terbuka, yang memastikan ketelusan.

Tokenomics

GRT mempunyai jumlah bekalan sebanyak 10,000,000,000 token, dengan 69% daripada jumlah ini berada dalam edaran. Jadual keluaran dijangka membuka token yang tinggal pada selang masa yang tetap dalam tempoh 10 tahun akan datang.

Mengapa membeli GRT?

The Graph mempunyai fungsi penting dalam ekosistem Ethereum. Memandangkan Ethereum ialah sumber terbuka dan menyediakan akses tanpa kebenaran kepada pembina, ia juga menyediakan alatan sumber terbuka yang membolehkan sesiapa sahaja membina secara bebas menggunakan sumber rasmi.

The Graph boleh memanjangkan fungsi ini, dan menyediakan pembangun dengan kit alat komprehensif yang secara langsung boleh membantu mengembangkan ekosistem Ethereum. Dari semasa ke semasa, apabila lebih banyak aplikasi teragih dibina dan lebih banyak pembangun menggunakan The Graph, ramalan harga altcoin untuk GRT boleh meningkat dengan ketara.

Ramalan harga altcoin GRT tahun 2025: $1.14. Altcoin ini kelihatan bersedia untuk menuntut semula sebahagian besar daripada penurunannya baru-baru ini dan malah mungkin akan naik ke arah paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $2.34.

#4 BNB (BNB) – CEX Terbesar

Gambaran keseluruhan

BNB ialah token rasmi Binance, bursa berpusat (CEX) terbesar di dunia. BNB pada mulanya ialah altcoin ERC-20 yang dibina di blok rantai Ethereum, tetapi sejak itu telah berhijrah ke Binance Smart Chain, blok rantai asli Binance. Binance Smart Chain ialah fork Ethereum dan menyediakan fungsi yang sama seperti protokol Proof of Work asal yang Ethereum miliki sebelum The Merge pada September 2022.

BNB mempunyai beberapa kes penggunaan di Binance, termasuk sebagai cara membayar yuran, sebagai alat pertaruhan, dan sebagai unit akaun untuk ekosistem Binance. BNB juga digunakan untuk menggerakkan Pancake Swap, bursa teragih (DEX) yang dibina di Binance Smart Chain.

Tokenomics

Terdapat 200,000,000 BNB secara keseluruhan, dengan hanya kurang 160,000,000 kini dalam edaran. Jumlah ini akan terus berkurangan kerana token dibakar setiap suku tahun sehingga jumlah bekalan mencecah 100,000,000 BNB.

Mengapa membeli BNB?

Harga BNB berkait rapat dengan kejayaan Binance dan memandangkan bursa itu semakin popular, begitu juga ramalan harga altcoin BNB. Apabila mata wang kripto terus berkembang di seluruh dunia, bursa terpusat seperti Binance dijangka memainkan peranan penting. Mereka menyediakan kaedah pembelian dan perdagangan mata wang kripto yang berguna dan mudah diakses.

BNB juga mempunyai mekanisme pembakaran sebagai sebahagian daripada protokolnya, di mana peratusan daripada jumlah yuran yang dibayar pada rangkaian diambil, dan jumlah token BNB yang setara dikeluarkan daripada edaran setiap suku tahun. Ini bermakna jumlah bekalan BNB berkurangan setiap 3 bulan, yang juga bermakna setiap BNB dalam edaran menjadi lebih bernilai dari semasa ke semasa.

Ramalan harga altcoin BNB tahun 2025: $2800. Memandangkan Binance tidak lagi perlu bersaing dengan FTX di bahagian atas carta CEX, BNB altcoin kelihatan bersedia untuk melonjak semasa pasaran bul seterusnya kerana detik-detik ini lazimnya menarik lebih ramai pengguna. Digabungkan dengan bekalan deflasi, token ini boleh meningkat 10 kali ganda daripada harga semasanya.

#5 Splinterlands (SPS) – TCG Popular

Gambaran keseluruhan

Splinterlands ialah permainan kad dagangan digital yang menggunakan teknologi blok rantai. Platform Splinterlands membolehkan pemain membeli, berdagang dan bertarung dengan kad digital yang telah dikeluarkan sebagai NFT. Permainan ini sangat popular, dengan lebih 1 bilion pertempuran berbeza telah berlaku antara pemain dalam perlawanan PvP .

Splinterlands menggunakan Splintershards (SPS) sebagai token tadbir urus untuk platformnya. Pemain boleh menggunakan SPS untuk mengundi cadangan berbeza yang boleh mempengaruhi masa depan platform secara langsung, termasuk ciri baharu dan pengurusan perbendaharaan. Splinterlands mempunyai token asli kedua yang dipanggil Dark Energy Crystals (DEC) yang digunakan untuk ganjaran.

Tokenomics

Terdapat 967,721,814 token SPS secara keseluruhan, dengan kira-kira 87% daripada jumlah ini berada dalam edaran.

Mengapa membeli SPS?

Apabila platform Splinterlands semakin popular, permintaan untuk SPS dijangka berkembang bersamanya. Splinterlands menawarkan permainan kad dagangan lanjutan yang boleh memberi perkhidmatan kepada sebilangan besar pengguna di seluruh dunia dengan fungsi Play-to-Earn.

Melalui perdagangan aset digital di bursa bersepadu platformnya, Splinterlands memberikan lebih kawalan kembali kepada pemain dan menjana kecairan untuk ganjaran token. Permainan ini direka bentuk dengan baik dan telah menyaksikan pertumbuhan pengguna yang besar walaupun ia baru dilancarkan pada Julai 2021.

Ramalan harga SPS tahun 2025: $1.63. Setelah menarik sejumlah besar pengguna dalam masa yang singkat, Splinterlands kelihatan bersedia untuk mengembangkan kejayaannya baru-baru ini. Jika projek ini terus berkembang, maka altcoin SPS akan mendapat manfaat daripada permintaan yang lebih tinggi dan ramalan harganya boleh meningkat dengan ketara sebagai hasilnya. Walaupun ia belum memasuki senarai teratas, kami masih menganggap ini antara altcoin terbaik yang boleh anda beli sekarang.

Kesimpulan: Metacade ialah Altcoin Terbaik untuk Dibeli – Peluang Besar Walaupun ketika Pasaran Bear

Kejatuhan harga altcoin boleh menjadi kejam, itu sudah pasti. Kita telah melihat beberapa projek besar menyerah kalah dalam beberapa bulan kebelakangan ini, termasuk kedua-dua ekosistem FTX dan Terra. Kesan kejatuhan projek ini telah menjadi malapetaka untuk altcoin, dan harganya telah menurun secara keseluruhan.

Walau bagaimanapun, pelabur yang prihatin melihat peluang besar di hadapan mereka. 5 altcoin terbaik dalam senarai ini mempunyai ramalan harga yang tinggi untuk tahun 2025.

Ramalan harga MCADE tahun 2025: $6-$8 (750x-1000 kali ganda daripada harga semasa)

Ramalan harga XRP tahun 2025: $4.42 (10 kali ganda daripada harga semasa)

Ramalan harga GRT tahun 2025: $0.55 (9 kali ganda daripada harga semasa)

Ramalan harga BNB tahun 2025: $2800 (10 kali ganda daripada harga semasa)

Ramalan harga SPS tahun 2025: $1.63 (40 kali ganda daripada harga semasa)

Projek yang kekal kukuh pada asasnya mewakili peluang pembelian utama pada harga rendah ini dan altcoin ini berkemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang lumayan malah sebelum pasaran bul seterusnya muncul.

Metacade nampaknya akan meledak semasa pra-jualan dengan MCADE asli dilancarkan pada hanya $0.008 bagi setiap token. Walaupun ia boleh mencapai beberapa peningkatan peratusan yang besar dari semasa ke semasa, semua altcoin yang disenaraikan di sini kelihatan bersedia untuk mempunyai masa depan yang besar. Penurunan baru-baru ini kelihatan lebih seperti jualan kilat, yang bermaksud bahawa pelabur jangka panjang mempunyai banyak perkara untuk dinantikan.

