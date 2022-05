Anda boleh membeli Cardano sebelum kenaikan pasaran berlaku

Syiling kesembilan terbesar mengikut permodalan pasaran naik hampir 14% semasa jam dagangan awal Asia sebelum sedikit turun.

Permintaan daripada pedagang runcit merupakan faktor pemacu pertumbuhan. Data langsung menunjukkan peningkatan sebanyak 186% dalam jumlah dompet yang memegang token ADA Cardano selama lebih daripada sebulan, lapor CoinDesk.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu ketahui tentang rangkaian dan syiling Cardano, termasuk sama ada dan di mana untuk membeli Cardano jika anda mahu.

Cardano adalah salah satu blok rantai terbesar yang berjaya menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang kurang intensif tenaga daripada algoritma proof-of-work Bitcoin.

Cardano mendakwa semua teknologi yang dibangunkan menjalani kajian semula setara, yang bermaksud bahawa semua idea boleh dicabar sebelum ia diterima. Proses ini memastikan blok rantai Cardano stabil dan tahan lama, meningkatkan kemungkinan menjangkakan isu yang berpotensi.

Sebagai perisian kod sumber terbuka, kefungsian Cardano berjalan di atas premis transaksi sulit dan ketelusan yang jelas di seluruh rangkaian.

Pengguna akhir mempunyai kuasa dengan bukti tanpa pendedahan, memudahkan ketekalan matematik bagi keseluruhan prosedur transaksi.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price meramalkan ADA akan melepasi $2 menjelang akhir tahun 2025. Ia akan didagangkan pada sekurang-kurangnya $1.65 pada tahun itu.

Komuniti Reddit meramalkan ADA boleh meningkat kepada $1.80 menjelang akhir tahun ini, tetapi ia akan membalikkan kenaikannya selepas itu.

