ApeCoin melonjak, naik 1,400%: beli ApeCoin di sini

Pada masa artikel ini ditulis, ApeCoin didagangkan pada kurang $16 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam berjumlah $7.4 bilion. Semalam, token ini disenaraikan di eToro.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli ApeCoin, panduan ini adalah untuk anda.

ApeCoin ialah utiliti dan token tadbir urus ERC-20 yang digunakan untuk menggalakkan pembinaan komuniti terdesentralisasi sebagai pendekatan web3. ApeCoin telah dicipta oleh Yuga Labs, yang juga berada di belakang projek Bored Ape Yacht Club, yang hampir tidak memerlukan pengenalan.

ApeCoin dicipta untuk berkhidmat dalam ekosistem APE yang semakin berkembang, yang disokong oleh APE Foundation.

Pemegang ApeCoin mengundi tentang cara menggunakan Dana ApeCoin DAO dan mentadbir diri mereka sendiri melalui rangka kerja tadbir urus terdesentralisasi yang mengawal ApeCoin DAO. Pemegang menyetujui cadangan dan APE Foundation mentadbirnya.

Matlamat ApeCoin DAO adalah untuk membangunkan dan mengekalkan Ekosistem APE dengan cara yang adil dan inklusif, memberikan pemegang ApeCoin infrastruktur untuk bekerjasama melalui proses tadbir urus terbuka tanpa memerlukan kebenaran.

ApeCoin juga memberikan peserta ekosistemnya mata wang terbuka dan bersama untuk digunakan tanpa orang tengah berpusat. Dana Ekosistem itu menerima 62% daripada keseluruhan ApeCoin untuk menyokong inisiatif komuniti.

Akhir sekali, ApeCoin memberikan akses kepada komponen tertentu yang sebaliknya tidak boleh diakses, seperti perkhidmatan dan permainan eksklusif. Ia adalah alat untuk pembangun pihak ketiga mengambil bahagian dalam ekosistem dengan memasukkan token ke dalam permainan, perkhidmatan dan projek lain.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Menurut Wallet Investor, ApeCoin ialah pilihan pelaburan jangka pendek yang tidak baik dan berisiko tinggi. Mereka percaya sebarang pelaburan yang dibuat dalam syiling ini sekarang akan mengalami penurunan nilai pada masa hadapan.

Walau bagaimanapun, Digital Coin Price agak bulis dengan syiling ini. Berikut ialah ramalan harga mereka untuk lima tahun akan datang:

