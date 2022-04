Harga syiling ApeCoin (APE) telah meningkat sebanyak 34.03% hari ini dan ia didagangkan pada sekitar $16.50 pada masa artikel ini ditulis.

Dalam artikel ini, kami akan menumpukan kepada apa yang menyebabkan harga ApeCoin melonjak.

Sebelum kita melihat trend kenaikan semasa, mari jelaskan terlebih dahulu apa itu ApeCoin.

ApeCoin ialah token utiliti dan tadbir urus ERC-20 yang digunakan dalam ekosistem APE yang diilhamkan oleh projek Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) untuk memberi insentif dan memperkasakan komuniti teragih. APE ialah token aslinya.

Sekarang mari lihat faktor-faktor yang menyebabkan trend bulisnya.

Salah satu sebab utama yang telah menyebabkan syiling ini melonjak adalah spekulasi mengenai pengasasnya, Yuga Labs, pengumuman mengenai metaverse yang akan datang.

Pada 19 Mac, Yuga Labs melancarkan teaser trailer yang dipanggil Otherside untuk metaverse akan datang. Walau bagaimanapun, Yuga tidak mendedahkan semua butiran mengenai projek itu tetapi terdapat petunjuk bahawa ia akan menjadi metaverse yang akan mengintegrasikan beberapa NFT dan ApeCoin. Selain itu, Yuga berkata bahawa butiran lanjut akan didedahkan pada April.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Selain itu, Bored Ape Yacht Club akan mengadakan ulang tahun pertamanya pada 23 April sejak pelancarannya.

Satu lagi sebab kenaikan harga adalah selepas @renegademasterr, pemilik Bored Ape, berkata bahawa Yuga merancang untuk melancarkan penjualan tanah untuk projeknya tidak lama lagi yang harganya akan ditetapkan dalam APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

