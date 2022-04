ApeCoin telah naik lebih 10% di tengah-tengah lonjakan pembelian oleh pelabur dan paus serta peningkatan populariti projek metaverse, Otherside.

Pada masa artikel ini ditulis, ApeCoin didagangkan pada $22.86, naik 13.39% selepas turun daripada paras tertinggi harian $26.91.

Pembatalan lelongan Otherside oleh Yuga Labs telah menjadi sebab terbesar mengapa harga ApeCoin, mata wang kripto yang dilancarkan oleh Yuga Labs, meningkat hari ini.

Projek metaverse Yuga Labs, Otherside telah membatalkan rancangan lelongan Belanda mereka untuk penjualan tanah projek metaverse Otherside. Keputusan itu dicapai selepas mereka gagal mengimbangi antara kos gas dan permintaan NFT.

Semasa jualan yang menggunakan proses lelongan Belanda itu, harga ditentukan selepas menganalisis semua kemungkinan jumlah penawaran mencapai harga tertinggi.

Otherside mengumumkan melalui Twitter bahawa perang kos gas meningkat dengan jualan yang menggunakan proses lelongan Belanda. Terdapat juga spekulasi bahawa permintaan tinggi untuk pencetakan NFT Otherdeed (projek baharu BAYC), akan mendorong kos gas yang lebih tinggi kerana jumlah NFT yang dicetak semakin meningkat.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022