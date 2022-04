ApeCoin, token oleh pencipta BAYC, Yuga Labs, terus meningkat. Coinbase sedang membuat filem mengenainya dan beberapa hari yang lalu, pengendali ATM Bitcoin terkemuka di industri Coin Cloud mengumumkan penambahan APE secara menyeluruh ke Coin Cloud Network.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli ApeCoin, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan APE ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli APE menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli APE sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk APE

ApeCoin ialah token tadbir urus dan utiliti ERC-20 yang digunakan dalam Ekosistem APE untuk memperkasa dan memberi insentif kepada pembangunan komuniti terpencar di barisan hadapan web3.

Pemegang ApeCoin mentadbir diri mereka melalui rangka kerja tadbir urus terpencar yang mengawal ApeCoin DAO, dan mengundi tentang cara Dana Ekosistem DAO ApeCoin harus digunakan. APE Foundation mentadbir cadangan yang dipersetujui oleh pemegang ApeCoin.

Pemegang token boleh mengambil bahagian dalam ApeCoin DAO. APE ialah mata wang bersama dan terbuka yang boleh digunakan tanpa perantara berpusat. 62% daripada semua ApeCoin telah diperuntukkan kepada Dana Ekosistem, yang akan menyokong inisiatif yang dipacu komuniti seperti yang diundi oleh ahli ApeCoin DAO.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Menurut FX Street, trend kenaikan baru-baru ini akan mendorong kenaikan selanjutnya yang boleh mendorong APE ke paras tertinggi sepanjang masa pada $17.46.

Sebaliknya, penutupan lilin tiga jam di bawah $9.64 akan mencipta paras rendah yang lebih rendah dan membatalkan tesis bulis.

