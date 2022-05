Pasaran mata wang kripto telah kehilangan lebih daripada $200 bilion dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Pasaran kripto telah berada dalam trend bearis sejak beberapa hari lalu. Sejak awal minggu ini, pasaran telah kehilangan lebih daripada $400 bilion. Sepanjang 24 jam yang lalu, pasaran kripto telah turun lebih 16% dan jumlah permodalan pasaran kini berada di atas $1.1 trilion.

Bitcoin telah turun di bawah $30 ribu selepas turun hampir 12% dalam tempoh 24 jam yang lalu. LUNA, token asli ekosistem Terra, kekal sebagai syiling yang mengalami penurunan terbesar dalam pasaran.

LUNA telah turun lebih 98% dalam beberapa jam yang lalu dan kini didagangkan pada sekitar $0.06 bagi setiap syiling. Ini adalah penurunan besar-besaran daripada paras tertinggi sepanjang masa melebihi $100 yang direkodkan beberapa bulan lalu.

AXS, token asli ekosistem Axie Infinity, pada masa ini merupakan syiling dengan prestasi terbaik dalam kalangan 40 mata wang kripto teratas mengikut permodalan pasaran. AXS naik lebih 2% sepanjang 24 jam yang lalu.

Prestasi positif itu berlaku selepas pasukan Axie Infinity mengumumkan bahawa permainannya, Origin kini tersedia pada peranti mudah alih Android. Dengan pelancaran ini, lebih ramai pemain akan berpeluang untuk bertarung, mengumpul dan memperdagangkan haiwan peliharaan digital mereka sendiri.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022