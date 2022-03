Bancor terus naik: tempat terbaik untuk membeli Bancor

Bancor telah meningkat secara berterusan sejak penyenaraian di eToro baru-baru ini. Pada masa artikel ini ditulis, harganya ialah $2.30 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $21.4 juta. Token ini telah menambah hampir 4% kepada nilainya dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk mengetahui apa itu Bancor, jika ia berbaloi untuk dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Bancor sekarang.

Bancor digambarkan sebagai satu-satunya protokol pertaruhan terdesentralisasi yang membolehkan pengguna menjana pendapatan dengan perlindungan penuh daripada kerugian tidak kekal dan pendedahan satu token. Ia dicipta pada 2017, menjadikannya protokol DeFi pertama dalam sejarah.

Deposit menghasilkan berjuta-juta yuran setiap bulan daripada Bancor. Ia menawarkan sebanyak 60% APR pada ether, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC dan banyak lagi. Bancor dimiliki oleh komunitinya sebagai Bancor DAO.

Token ekosistemnya BNT membolehkan pedagang menyediakan kecairan untuk kumpulan yang tersedia pada rangkaian. Kecairan boleh disediakan oleh sesiapa sahaja.

Pembekal kecairan boleh menerima yuran untuk dagangan yang melalui mana-mana kumpulan yang mereka sumbangkan. Mereka mendapat token kumpulan yang mewakili bahagian yuran, kecairan dan ganjaran perlombongan mereka dalam kumpulan.

BNT Bancor boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

CryptoNewsz agak bulis dengan Bancor. Menurut mereka, Harga tertinggi yang boleh dicapai oleh BNT tahun ini ialah $3 dengan syarat keyakinan pelabur terus meningkat. Pada 2023, ia boleh mencapai harga $3.55.

Mempertimbangkan inovasi teknologi yang telah dirancang oleh Bancor pada 2024, harganya mungkin mencecah $3.77 pada tahun itu.

Pada tahun 2025, inisiatif komuniti Bancor yang memfokuskan pada jangkauan, pendidikan dan inovasi boleh membawa harga kepada $3.70. Penganalisis menganggap ini sebagai harga minimum. Harga maksimum yang boleh dicapai oleh token ini ialah $4.69.

