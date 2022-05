Susulan kejatuhan stablecoin TerraUSD (UST) selepas tambatannya terlepas daripada Dolar AS, harga LUNA, yang merupakan token asli Terra, telah jatuh daripada lebih $80 kepada kira-kira $0.023. Keruntuhan yang menyelubungi UST telah menyebarkan gelombang kejutan ke seluruh pasaran kripto dan khususnya stablecoin algoritma.

Selepas terlepasnya tambatan UST, pengasas bersama Terraform Labs, Do Kwon, mengumumkan “pelan pemulihan” dalam satu siri ciapan Twitter, mengatakan syarikat itu akan mendapatkan dana luar tambahan dan “membina semula” TerraUSD supaya ia boleh dicagarkan.

Hari ini, pada waktu petang, blok rantai Terra dihentikan secara rasmi pada ketinggian blok 7603700 untuk menghalang serangan tadbir urus susulan inflasi token LUNA yang parah dan pengurangan kos serangan yang ketara.

Untuk membantu pelabur dan pedagang yang mahu mengambil kesempatan daripada penurunan harga Terra (LUNA) pada masa ini dengan membelinya pada harga rendah pada masa ini.

LUNA adalah mata wang kripto asli blok rantai Terra.

Blok rantai Terra menggunakan stablecoin yang ditambat pada fiat untuk menggerakkan sistem pembayaran global yang stabil. Secara ringkasnya, Terra memanfaatkan kestabilan mata wang fiat dan sifat terpencar Bitcoin (BTC) untuk menawarkan penyelesaian mampu milik yang pantas menggunakan stablecoin.

Selain stablecoin aslinya yang dikeluarkan baru-baru ini, TerraUSD (UST), beberapa stablecoin lain yang ditambat pada Dolar AS, Won Korea Selatan, tugrik Mongolia dan bakul Hak Pengeluaran Khas Tabung Kewangan Antarabangsa telah dibangunkan dan digunakan melalu blok rantai Terra.

Selain LUNA digunakan sebagai penstabil pelbagai stablecoin yang dibangunkan melalui Terra, pemegang LUNA juga boleh mengundi cadangan tadbir urus Terra.

Jika anda mencari mata wang kripto yang telah mengalami penurunan besar-besaran sejak beberapa hari lalu, maka LUNA boleh menjadi pilihan yang baik.

Walaupun syiling ini menawarkan peluang yang hebat jika ia pulih, masih tidak jelas sejauh mana harga LUNA akan bergerak. Syiling ini telah menurun hampir 100% setiap hari dalam tempoh empat hari yang lalu.

Terdapat kebimbangan bahawa harga LUNA boleh merosot di bawah $0.01 sebelum cuba naik semula, yang memerlukan banyak usaha daripada pasukan di belakang projek itu dalam pada mereka merealisasikan “pelan pemulihan” yang dicadangkan.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022