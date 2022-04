Berikut sebab mengapa syiling STEPN naik lebih 20% hari ini

STEPN, token asli aplikasi gaya hidup move-to-earn, telah naik lebih 20% untuk mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa hari ini.

Pada masa artikel ini ditulis, STEPN didagangkan pada $4.03, naik 22.22% selepas menyusut daripada paras tertinggi harian dan sepanjang masa $4.11.

Sekarang mari kita lihat sebab di sebalik kenaikan harga semasa hari ini.

Penyenaraian STEPN di bursa kripto yang berpangkalan di AS, Coinbase, adalah salah satu sebab kenaikannya hari ini kerana ia akan boleh didagangkan di platform bursa itu.

Token asli STEPN, GMT, dan Green Satoshi Token (GST) miliknya yang lain di mana pemain memperoleh pendapatan selepas berjoging, berlari dan berjalan di luar dengan kasut sniker NFT STEPN.

Trend kenaikan pasaran GST dan GMT hari ini juga merupakan sebahagian daripada keseluruhan kenaikan yang bermula pada awal Mac tahun ini, 2022, dengan industri move-to-earn bertindak sebagai pemangkin untuk nilai token itu, yang diberikan sebagai ganjaran kepada pemain yang aktif.

Model ekonomi STEPN telah berkisar tentang menjual kasut NFT serta menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk membeli semula token untuk dibakar.

