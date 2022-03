Presiden AS, Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif yang secara aktif menyeru dasar mengenai Bitcoin dan mata wang kripto lain serta tindakan segera untuk menyelidik dan membangunkan mata wang digital bank pusat (CBDC) di AS. Perintah eksekutif tersebut menggariskan bagaimana kerajaan secara keseluruhan akan berusaha untuk mendekati isu kawal selia mata wang kripto. Perintah ini menyeru semua pihak berkuasa kawal selia untuk bekerjasama dalam pengawalseliaan dan pembangunan aset digital.

Perintah itu menyatakan:

“Pentadbiran saya meletakkan kesegeraan tertinggi dalam usaha penyelidikan dan pembangunan ke dalam potensi reka bentuk dan pilihan penyebaran CBDC Amerika Syarikat. Mana-mana sistem pembayaran dolar masa hadapan harus direka bentuk dengan cara yang konsisten dengan keutamaan Amerika Syarikat."

Ringkasan perintah eksekutif

Menurut perintah eksekutif, kebanyakan agensi kawal selia mempunyai masa antara 120 hari hingga satu tahun untuk memberikan laporan mereka tentang cara Bitcoin dan mata wang kripto lain beroperasi dalam ekonomi AS, bagaimana ia boleh dikawal, dan cara mencegah penggunaan tidak sah mereka.

Perintah itu secara khusus memberikan tarikh akhir 210 hari untuk cadangan pembangunan CBDC.

Perkara yang paling penting ialah menumpukan kepada penggunaan tidak sah mata wang kripto seperti kes kripto digunakan dalam serangan perisian tebusan dan perintah itu bertujuan untuk mengawal selia kaedah pembayaran digital dan stablecoin dengan betul.

Perintah itu menyatakan:

“Lembaga Kestabilan Kewangan (FSB) antarabangsa, bersama dengan badan penetapan piawaian, akan mengetuai usaha mengenai isu berkaitan stablecoin, pemindahan dana rentas sempadan, dan pembayaran, serta dimensi antarabangsa lain bagi aset dan pembayaran digital, manakala FATF [Financial Action Task Force] meneruskan kepimpinannya dalam menetapkan piawaian AML/CFT [Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism] untuk aset digital.”

Perintah itu juga mengarahkan Jabatan Perbendaharaan, Majlis Pemantauan Kestabilan Kewangan, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, agensi perbankan persekutuan, Biro Perlindungan Kewangan Pengguna dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi untuk menghasilkan dasar untuk Bitcoin dan mata wang kripto dalam memerangi penggunaan aset digital secara tidak sah dan melindungi individu daripada "risiko kewangan sistemik."

Perintah itu menyatakan:

“Kita perlu mengurangkan kewangan tidak sah dan risiko keselamatan negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan aset digital.”

Perintah eksekutif itu tidak mengetepikan soal keselamatan negara dan ia menyatakan bahawa mata wang bukan negara boleh digunakan untuk mengelak sekatan yang dikeluarkan terhadap rejim oleh Amerika Syarikat.

Kesan perintah eksekutif ke atas pasaran kripto

Perintah tersebut telah diterima dengan baik oleh majoriti peminat kripto, dan pasaran kripto yang telah meningkat sementara menantikan perintah itu telah melonjak lebih tinggi selepas perintah itu ditandatangani.

Bitcoin sebagai contoh telah melonjak lebih 8% hari ini dan kini didagangkan melebihi $42K manakala Ethereum meningkat lebih 5% dan kini didagangkan pada $2,701.22. Terra (LUNA) yang mendahului lonjakan semula semasa antara semua altcoin telah meningkat lebih 16% dan kini didagangkan pada $99.67.