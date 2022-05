Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia mengikut jumlah dagangan, telah mengumumkan penyambungan semula dagangan spot untuk pasangan Terra (LUNA) dan TerraUSD (UST).

Bursa kripto itu menggantung dagangan LUNA/BUSD dan UST/BUSD susulan krisis Terra. Tetapi sebagai tanda bahawa pasaran masih belum melihat kebangkitan dalam stablecoin UST, dan kini ‘mengubur’ LUNA, Binance membenarkan dagangan untuk kedua-duanya.

Bursa itu menulis dalam sebuah notis kepada penggunanya bahawa keputusan itu menyusuli langkah pengesah blok rantai Terra untuk “menyambung semula pengeluaran blok, melumpuhkan pertukaran on-chain dan menutup saluran IBC.”

“Binance akan menyambung semula dagangan spot untuk pasangan dagangan berikut pada pukul 2:00 petang UTC, 13 Mei 2022. LUNA/BUSD dan UST/BUSD.”

— Binance (@binance) May 13, 2022