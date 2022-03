Bitcoin (BTC) bertahan di atas $41,000 pada petang Isnin susulan penurunan harian menuju sokongan $40 ribu apabila sentimen risk-off kembali ke pasaran.

Selepas naik ke paras tertinggi $42,250 pada hujung minggu lalu, bull mengalami kesukaran untuk mengekalkan momentum.

Marcus Sotiriou, seorang penganalisis di broker aset digital yang berpangkalan di UK GlobalBlock berkata pada pagi Isnin bahawa retracement dalam harga BTC turun kerana "ketakutan berkaitan perang Rusia-Ukraine."

Dia menyebut ancaman yang semakin meningkat daripada Rusia mengenai situasi di bandar Mariupol, Ukraine dan laporan bahawa tentera upahan yang cuba membunuh Presiden Zelensky sebagai kebimbangan utama.

"Peristiwa ini telah membawa kepada sentimen risk-off untuk pasaran global pagi ini, apabila Indeks Dolar meningkat manakala Bitcoin dan ekuiti dijual," kata Sotiriou dalam satu catatan ketika Bitcoin bergelut di bawah $41,000.

Transaksi pasaran pada lewat Isnin telah menyebabkan lebih daripada $20 juta kecairan BTC, dengan kebanyakannya disebabkan oleh komen daripada Pengerusi Rizab Persekutuan AS, Jerome Powell sampai ke pasaran.

Dalam ucapannya di National Association for Business Economics, Powell menyatakan bahawa Persekutuan bersedia untuk memulakan pendekatan agresif ke arah menangani inflasi.

Pengerusi Persekutuan itu menyatakan bahawa bank pusat boleh melakukan kenaikan kadar 50 mata asas seawal Mei, menyentak sentimen risk-off dalam kalangan pelabur. Sementara Wall Street memberikan reaksi negatif, langkah yang sama turut berlaku di seluruh pasaran Bitcoin apabila BTC turun ke paras terendah $40,600.

Ini bermakna bull masih mengalami kesukaran untuk menukar tahap rintangan segera sekitar $42 ribu-$44 ribu menjadi sokongan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa bear masih menguasai di sekitar zon bekalan ini.

Walau bagaimanapun, Mikkel Morch, Pengarah Eksekutif di syarikat dana lindung nilai aset digital ARK36 kekal yakin dengan BTC, menyatakan dalam komennya bahawa retracement itu kelihatan seperti penurunan yang "sihat" selepas kenaikan minggu lepas.

“Walaupun Bitcoin telah sedikit pulih selepas mencapai $42 ribu pada hujung minggu yang lalu, syiling itu masih berjaya menutup minggu jauh di atas $40 ribu dan kini berada pada paras $41 ribu. Pemulihan seperti itu kelihatan sihat selepas kenaikan yang ketara sepanjang minggu lalu," katanya.

Penganalisis kripto dengan nama samaran Credible Crypto berpendapat Bitcoin perlu menembusi melebihi $42,500 untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk naik lebih tinggi. Jika gagal, dia meramalkan senario di mana sokongan utama akan berada dalam zon $29 ribu-$32 ribu.

