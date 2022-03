Bitcoin meningkat 6% dalam tempoh 24 jam yang lalu dan lebih 18% minggu lalu ini apabila ia terus meningkat lebih tinggi di tengah-tengah penjualan dalam pasaran saham.

Marcus Sotiriou, seorang penganalisis di broker aset digital GlobalBlock yang berpangkalan di UK, berkata langkah besar Bitcoin telah menyaksikan penanda aras kripto "terpisah" daripada pasaran saham.

Dalam notanya pada hari Selasa, Sotiriou berkata bahawa keuntungan "luar biasa" BTC minggu ini adalah isyarat bahawa pasaran mungkin melihat potensi pemisahan daripada saham. Ini, katanya, mungkin akan menjadi prospek dalam jangka pendek.

Sesungguhnya, melihat kepada pasaran saham, kita melihat S&P 500 menuju ke satu lagi penutupan harian negatif dengan kerugian melebihi 1.5% pada hari Selasa.

Mengulas mengenai korelasi baru-baru ini antara Bitcoin dan saham, ahli strategi GlobalBlock berkata bahawa ini telah berlaku selama berbulan-bulan. ” Walau bagaimanapun, mata wang kripto itu memberi isyarat apa yang boleh menjadi penembusan yang tidak berkorelasi, walaupun mungkin jangka pendek.

Dan mengenai sebab Bitcoin sedang menaik sedangkan S&P 500 jatuh, Sotiriou menjelaskan:

“Bitcoin sedang dibida secara besar-besaran sebahagiannya disebabkan oleh naratif sebagai cara pemindahan nilai tanpa memerlukan kebenaran dan tahan penapisan, kerana ia telah digunakan semasa krisis di Ukraine serta pergolakan politik di Kanada.”

Tetapi bukan dalam saham sahaja yang BTC atasi minggu ini. Kripto utama ini mengatasi prestasi emas, yang minggu lalu meningkat apabila Bitcoin jatuh bersama saham. Hari ini, walaupun meningkat ke paras tertinggi $1,945 dengan lebih 2% kenaikan, emas mengekori kenaikan BTC sebanyak 6%.

"Ia [juga] menarik bahawa, selepas seminggu dalam ketidaktentuan geopolitik, Bitcoin mengatasi prestasi emas, yang dikenali sebagai aset selamat," kata Sotiriou.

Ketua Pegawai Eksekutif Real Vision, Raoul Pal berpendapat ia boleh, menunjuk kepada prospek pasaran kripto semasa yang "terasa seperti Mac 2020."

“Pada masa itu, kita digemparkan dengan berita yang lebih buruk (wabak dan penutupan global) dan ia jatuh dengan sangat mendadak tetapi gagal mencapai paras terendah baharu,” menurut ciapannya di Twitter ketika Bitcoin mencecah melebihi $44,000.

Pal melihat gambaran makro yang sama dalam keadaan semasa dengan perang Ukraine, kadar yang lebih tinggi, dan minyak melonjak yang telah mencecah $105 setong. Walaupun persekitaran 2022 adalah masa yang berbeza, dia berpendapat kegagalan Bitcoin untuk mencapai paras rendah baharu menunjukkan "makro mungkin akan menjadi lebih positif untuk kripto."

Tetapi dia juga mengingatkan agar berhati-hati, dengan menyatakan bahawa penghujung penjualan teknologi boleh mencetuskan keruntuhan baru dalam kripto.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022