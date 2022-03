Harga Bitcoin melonjak 8% untuk didagangkan dari sekitar $39,000 kepada lebih $42,200 manakala syiling privasi juga meningkat menjelang Perintah Eksekutif Biden.

Bitcoin meningkat awal hari Rabu untuk mencapai paras tertinggi melebihi $42,000 dan mencetuskan pencairan pendek bernilai berjuta-juta. Semua ini berlaku di tengah-tengah peningkatan pasaran kripto yang lebih luas, dengan altcoin yang diketuai oleh syiling privasi mengambil petunjuk daripada kripto utama untuk mendapatkan keuntungan yang mengagumkan.

BTC naik melebihi $42k susulan berita tentang siaran akhbar yang dilaporkan bocor berkaitan butiran perintah eksekutif Presiden AS, Joe Biden yang dinanti-nantikan mengenai mata wang kripto.

Helaian Fakta tentang perintah tersebut, yang terkandung dalam maklumat bocor itu menunjukkan "pendekatan seluruh kerajaan yang pertama untuk menangani risiko dan memanfaatkan potensi manfaat aset digital dan teknologi asasnya."

Selain mengkaji perlindungan pengguna dan mengekang kewangan haram, perintah itu bertujuan untuk mempromosikan AS sebagai peneraju teknologi dan membentangkan rancangan untuk mata wang digital bank pusat (CBDC).

Butiran Perintah Eksekutif ini nampaknya sejajar dengan kenyataan daripada Setiausaha Perbendaharaan, Janet Yellen, (yang pantas dipadam daripada laman web Perbendaharaan) yang nampaknya memuji perintah eksekutif itu sebagai alat yang akan "menyokong inovasi yang bertanggungjawab."

Walaupun butiran rasmi Perintah Eksekutif masih belum memasuki pasaran, pasaran kripto bertindak balas secara positif terhadap maklumat yang bocor itu.

Syiling privasi seperti Zcash (ZEC) dan Monero (XMR) telah melonjak dua digit sebelum berita itu, dengan Monero melonjak hampir 30% dalam masa 24 jam dan Zcash melakukan peningkatan sebanyak +20%.

Bitcoin melonjak dari bawah $39,000 dalam dagangan awal untuk menembusi melebihi $42,000. Mata wang kripto penanda aras itu kini didagangkan pada sekitar $42,220, naik kira-kira 8.2% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Walaupun BTC berada di atas sokongan utama pada $40k, penganalisis kripto dengan nama samaran il Capo berkata struktur penurunan harga kekal utuh. Dia meramalkan halangan yang sengit pada kira-kira $45,000-$46,000.

$BTC

Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact.

Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj

— il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022