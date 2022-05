Pengesah telah menghentikan blok rantai itu untuk menghalang serangan tadbir urus dalam pada harga LUNA bergerak ke arah sifar.

Pengesah Terra pada hari Khamis bergerak untuk menghentikan blok rantai itu dalam usaha mereka untuk menghalang sebarang kemungkinan serangan tadbir urus, kata akaun Twitter Terra.

Menurut platform itu, rangkaian “dihentikan secara rasmi pada ketinggian blok 7603700” dengan pengesahan memilih untuk mengambil langkah “mengikuti inflasi $LUNA yang parah dan pengurangan kos serangan yang signifikan.”

“Blok rantai Terra telah menyambung semula pengeluaran blok. Delegasi dilumpuhkan sekarang kerana rantaian itu aktif dengan penggabungan kod baharu. Pengesah, sila semak pengumuman Discord untuk mendapatkan nota patch terbaharu,” menurut ciapan Twitter Terraform Labs tidak lama selepas penghentian tersebut.

