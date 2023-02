The Sandbox menjadi terkenal pada 2021. Walau bagaimanapun, selepaspenurunan SAND pada 2022, ramai yang tertanya-tanya apakah masa depan projek tersebut. Dalam artikel ini, anda akan membaca tentang ramalan harga The Sandbox untuk 2023, 2025 dan 2027 serta mempelajari sebab mengapa Metacade boleh menjadi pelaburan yang lebih baik.

The Sandbox (SAND) Telah Menarik Beberapa Nama Besar

The Sandbox ialah salah satu token metaverse teratas di pasaran, selain Decentraland. Pada masa ini disenaraikan sebagai token ke-43 terbesar mengikut permodalan pasaran, The Sandbox ialah dunia maya yang membolehkan pengguna membina dan mengewangkan ciptaan mereka. The Sandbox membolehkan pemain meneroka kreativiti mereka dengan alat VoxEdit dan Game Maker terbina dalam. VoxEdit, sebagai contoh, membenarkan pengguna memanipulasi blok (dikenali sebagai voxel) dan menjana objek maya yang boleh digunakan semasa mencipta pengalaman dalam metaverse atau dijual untuk token SAND.

Pemain boleh membeli dan menjual plot maya tanah yang diwakili oleh NFT LAND. Walaupun pasaran bear berterusan, petak LAND ini masih kerap memperoleh $1,500, mencecah setinggi $16,000 di kemuncak pasaran bul 2021 ( CoinGecko ). Memandangkan banyaknya jenama terkenal dunia yang membina dalam metaverse The Sandbox, seperti Gucci, Adidas, HSBC dan Warner Music Group, ramai yang bulis dengan ramalan harga The Sandbox jangka panjang mereka.

Ramalan Harga The Sandbox (SAND) 2023, 2025, 2027

Pada awal 2023, SAND didagangkan pada $0.70. Menjelang akhir tahun 2023, ramalan harga The Sandbox pada masa ini berada pada purata $2.50, atau anggaran peningkatan 260%. Menjelang 2025, dengan mengandaikan kadar penggunaan metaverse terus berkembang, SAND boleh mencapai $6.53, memberi ganjaran kepada pelabur yang membeli hari ini dengan keuntungan sekitar 830%. Menjelang 2027, platform ini mungkin akan mempunyai pangkalan pemain yang besar. Ramalan harga The Sandbox untuk 2027 meletakkannya sekitar paras $12, pulangan sekitar 1600% untuk pelabur hari ini.

Metacade (MCADE) Sasar Menjadi Rumah Web3 untuk Play-To-Earn

Metacade ialah platform berpaksikan komuniti yang dibina untuk permainan Web3. Matlamatnya adalah untuk menjadi platform sehenti untuk semua perkara berkaitan metaverse dan permainan play-to-earn (P2E), memberikan pemain semua alatan yang mereka perlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi baharu ini. Ia menawarkan semua yang pemain inginkan dari hab permainan, termasuk forum untuk membincangkan tajuk terbaharu, papan pendahulu untuk membantu mencari permainan yang patut dimainkan dan ruang untuk membaca alfa P2E yang paling hangat. Ringkasnya, Metacade ialah tempat anda boleh berkumpul, berbincang dan belajar cara untuk maju dalam permainan seperti The Sandbox.

Walau bagaimanapun, Metacade mengambil langkah tambahan untuk memastikan pemainnya menerima nilai sebanyak mungkin dengan memanfaatkan kuasa teknologi blok rantai. Sebagai contoh, pemain diberi ganjaran token MCADE apabila mereka menawarkan petua untuk mengalahkan permainan, berkongsi ulasan mendalam atau berinteraksi dengan komuniti dengan cara lain. Pengguna bukan sahaja merasakan manfaat sumbangan mereka secara langsung, tetapi pemain lain boleh menggunakan maklumat yang dikongsi untuk kelebihan mereka – semua orang menang!

Di samping kejohanan biasa, cabutan hadiah dan pertandingan, pengguna Metacade juga akan dapat mencari kerja di Web3 melalui papan pekerjaan dan gig platform, yang akan dilancarkan pada 2024. Apa yang paling dinantikan oleh pelabur Metacade ialah skim Metagrant. Metagrants membolehkan komuniti memanfaatkan sumber platform dengan membiayai pembangunan permainan canggih.

Diberikan terus kepada pembangun, Metagrants diperuntukkan mengikut idea permainan mana yang memenangi undian terbanyak dalam salah satu pertandingan Metagrant. Permainan yang telah siap kemudiannya ditambah ke arked maya Metacade, yang diharapkan dapat diisi dengan berpuluh-puluh tajuk yang disokong komuniti selama bertahun-tahun.

Sesetengah pelabur yang bijak telah menyedari potensi Metacade dan bergegas menyertai pra-jualan MCADE. Dalam masa 11 minggu, beribu-ribu pelabur membeli token MCADE bernilai kira-kira $6.2 juta. Ini telah menaikkan harga MCADE daripada $0.008 kepada $0.014.

Ramalan Harga Metacade (MCADE) pada 2023, 2025, 2027

Menjelang akhir pra-jualan, MCADE akan bernilai $0.02. Dengan GameFi dijangka melonjak pada 2023, sasaran telah ditetapkan untuk MCADE mencecah $0.18 menjelang akhir tahun – meningkat 800% daripada $0.02. Menjelang 2025, pembangunan Metacade akan selesai dan berkemungkinan akan menjadi rumah kepada beribu-ribu pemain.

Ramai menganggarkan bahawa MCADE akan bernilai $0.43 menjelang akhir tahun 2025, memberikan pulangan sebanyak 2050% bagi mereka yang lewat menyertai pra-jualan. Akhir sekali, penganalisis meramalkan MCADE boleh bernilai sebanyak $1.20 menjelang 2027, memberikan keuntungan 5,900% dalam masa empat tahun sahaja!

Metacade (MCADE) Mempunyai Lebih Banyak Ruang Untuk Berkembang

Walaupun ramalan harga The Sandbox sememangnya mempunyai beberapa kenaikan, jelas bahawa Metacade mempunyai lebih banyak potensi untuk berkembang. Apabila minat dalam permainan metaverse dan P2E meningkat, keperluan untuk ruang komuniti akan muncul, dan Metacade akan bersedia untuk memenuhi keperluan tersebut. Gabungkan itu dengan tokennya yang masih dalam pra-jualan, dan anda mungkin sedang melihat salah satu peluang pelaburan GameFi terhebat pada tahun 2023 dan seterusnya.

Jangan lupa MCADE pada masa ini berharga $0.014. Ramalan hanya berdasarkan pada harga pra-jualan akhir ($0.02), yang bermaksud potensi keuntungan anda mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dinyatakan jika anda membeli pada harga hari ini. Jika anda sedang mempertimbangkan untuk melabur dalam The Sandbox, mengapa tidak melihat pra-jualan Metacade?

