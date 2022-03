Apa yang penting tentang keuntungan Bitcoin hari ini ialah ia berlaku walaupun terdapat ketidaktentuan yang berterusan berkenaan konflik Rusia-Ukraine.

Bitcoin (BTC) meningkat ke paras tertinggi $41,680 pada hari Isnin di tengah-tengah tekanan belian baru di seluruh pasaran kripto.

Pergerakan menaik ini turut berlaku dalam altcoin, dengan Ethereum (ETH) naik 7% dan didagangkan melebihi $2,800 manakala Solana (SOL) dan Terra (LUNA) kedua-duanya lebih daripada 14% dalam zon hijau.

Jumlah penilaian pasaran kripto meningkat 7.4% kepada $1.93 trilion, dengan modal pasaran Bitcoin sehingga $793 bilion.

Pada masa ini, BTC tidak berkorelasi dengan Wall Street untuk seketika dan didagangkan lebih seperti emas daripada sebagai aset berisiko seperti yang dilihat sejak beberapa bulan lalu.

Faktor makroekonomi yang telah menghalang BTC masih ada, dengan ketidakpastian yang menyelubungi perang di Ukraine dan rancangan kenaikan kadar Persekutuan yang mungkin akan terus menentukan sentimen pelabur jangka pendek hingga sederhana.

Walau bagaimanapun, Natalie Brunell, hos Coin Stories Bitcoin Podcast, berkata konflik Ukraine telah menyerlahkan tentang Bitcoin kepada komuniti global. Menurutnya:

“Sistem monetari global sedang retak dan #Bitcoin telah muncul sebagai teknologi simpanan dan kebebasan murni yang tanpa sempadan, tanpa memerlukan kebenaran, tahan penapisan dan tidak boleh dirampas. Krisis Rusia-Ukraine memberi tumpuan kepada perkara ini,” katanya kepada Fox Business.

Komen Brunell keluar apabila derma bitcoin ke Ukraine terus melonjak dan jumlah dagangan kripto denominasi ruble melonjak di tengah-tengah kelemahan mata wang Rusia.

Mengenai sama ada BTC boleh mengekalkan peningkatan semasa atau mengekalkan kenaikan, Dylan LeClair, seorang penganalisis kanan di dana pelaburan aset digital di UXTO Management berpendapat ia adalah senario yang mungkin berlaku.

Menurut penganalisis itu, kenaikan terbaharu BTC bergantung pada semakin banyak pelabur 'tangan berlian'. Dia merujuk kepada data yang menunjukkan lebih daripada 80% bekalan Bitcoin yang beredar telah bergerak dari tahun ke tahun.

“Hanya 15.5% daripada bekalan #bitcoin yang beredar telah bergerak pada 2022 walaupun tahap ketidaktentuan makroekonomi meningkat. HODLers sama sekali tidak terpengaruh. Agak menakjubkan apabila anda memikirkannya,” LeClair dalam ciapan Twitternya pada hari Isnin.

Pedagang dan pelabur kripto Scott Melker mahu melihat BTC mencecah melebihi $42 dan mengekalkan momentum di atasnya untuk memperoleh peluang baru untuk keuntungan selanjutnya.

$BTC

Right back to the 42K area, the level that Bitcoin has found its way back to repeatedly for over a year. pic.twitter.com/NoDTZZ5ufn

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 28, 2022