Bitcoin merosot di bawah $32,000 pada hari Isnin dan hampir mencecah paras $32.5 ribu di tengah-tengah penjualan besar-besaran di seluruh pasaran mata wang kripto dan saham.

Dengan nilai BTC/USD turun lebih 7% dalam tempoh 24 jam yang lalu, bull menghadapi tahap harga yang dilihat pada Julai 2021, dengan data on-chain menunjukkan penurunan lebih lanjut.

Apabila kripto dijual bersama-sama saham, lebih banyak BTC telah mengalami kerugian. Menurut platform analisis on-chain Glassnode, penurunan harga yang tidak menentu kepada harga di bawah $33 ribu telah mendorong 10% lagi bekalan Bitcoin ke dalam zon merah.

Minggu lepas Glassnode menegaskan bagaimana kemerosotan ke paras terendah $33 ribu akan mendorong lebih ramai orang, terutamanya pelabur jangka pendek ke dalam kedudukan yang tidak menguntungkan.

Bitcoin pada masa itu berada pada sekitar $38 ribu, tetapi penurunan yang dilihat sejak beberapa hari lepas nampaknya telah menakutkan kumpulan besar pemegang jangka pendek, walaupun ketika saham dijual sehingga membuatkan pasaran risk-on yang lebih luas menghadapi lebih banyak penurunan.

“Bull Bitcoin kekal di bawah tekanan minggu ini, kerana harga turun semula kepada $33.8 ribu, dan keuntungan rangkaian itu turun sebanyak ~10%. Kelemahan telah muncul di seluruh aliran produk ETF, penguncupan bekalan stablecoin, dan dalam keadaan mendesak pelabur untuk mendepositkan syiling ke bursa, sebahagian besarnya sebagai tindak balas terhadap penurunan yang tidak menentu,” firma itu menulis dalam surat berita mingguannya.

Bitcoin kini 53% lebih rendah berbanding harga tertinggi sepanjang masa November di atas $69 ribu. Menurut Glassnode, penurunan lebih lanjut mungkin berlaku jika pengeluaran semasa dibandingkan dengan pasaran bearis sebelumnya.

Pertama, kemerosotan yang dilihat pada Julai 2021 mendorong BTC jatuh ke paras harga yang 54.2% lebih rendah berbanding harga tertinggi sepanjang masanya. Pasaran bearis yang berlaku pada tahun 2015, 2018 dan Mac 2020 malah lebih parah, dengan penyerahan mendorong Bitcoin -77.2% dan -85.5% berbanding paras tertinggi sepanjang masa itu.

Keuntungan rangkaian telah turun kepada sekitar 60% dengan kemerosotan terkini dalam harga BTC mendorong mata wang kripto utama ke ‘ambang kesakitan’ yang serupa dengan pasaran bearis sebelumnya. Tahap keuntungan juga serupa dengan yang dicatatkan dalam pasaran bearis tahun 2018 dan 2019-20.

“Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa kedua-dua kejadian itu adalah sebelum penutupan penyerahan terakhir,” tambah penganalisis firma itu dalam laporan tersebut.

Pedagang dan penganalisis kripto, HornHairs percaya bahawa paras terendah belum lagi dicapai dan lebih banyak penurunan mungkin berlaku.

“Melihat pada purata masa dari kitaran tertinggi ke kitaran terendah, serta purata kitaran masa terendah berlaku sebelum pengurangan ganjaran berikutnya, September-November tahun ini secara sejarah akan menjadi yang paling serupa dengan kitaran sebelumnya, dari segi jangka masa, untuk paras terendah terbentuk.”

Carta menunjukkan pergerakan harga secara sejarah untuk BTC. Sumber: HornHairs di Twitter .

Menurut Michael van de Poppe, seorang pedagang sepenuh masa dan penganalisis kripto terkemuka, pelabur mungkin mahu memerhatikan tahap harga semasa untuk BTC. Pada pandangannya, bahagian itu boleh menjadi “zon lantunan”.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022