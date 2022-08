FTX mempunyai tangan mereka dalam banyak periuk. Ini menjangkau politik juga.

“Anda dengan cepat kehabisan cara yang sangat berkesan untuk menjadikan diri anda lebih bahagia dengan membelanjakan wang,” kata Ketua Pegawai Eksekutif FTX, Sam Bankman-Fried, pada masa lalu. “Saya tidak mahu kapal layar.”

Bankman-Freid mungkin tidak mahukan mainan mewah, tetapi dia mahu mempengaruhi dunia, dan ini sebahagiannya telah ditunjukkan dalam beberapa sumbangan politik. Tiada yang lebih menonjol daripada Joe Biden, dengan Presiden semasa menerima $5.2 juta daripada Bankman-Fried semasa pemilihan presiden 2020.

Secara keseluruhan, beliau telah memberikan lebih $21 juta wangnya kepada pelbagai calon Demokrat dan PAC sejajar Demokrat setakat ini.

Mengenai pilihan raya 2024? Bankman-Fried berkata dia boleh membelanjakan sehingga $1 bilion bergantung kepada calon (bukan parti), dengan kemungkinan besar adalah “utara $100 juta”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022