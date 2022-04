Sejak Calo App yang berkaitan kesihatan mengumumkan pelancaran versi metaverse baharunya, tokennya, CALO telah meningkat. Ia naik hampir satu pertiga hari ini dan mengatasi jangkaan penganalisis.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Calo App, jika ia boleh memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Calo App, anda telah datang ke tempat yang betul.

Memandangkan CALO ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli CALO menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli CALO sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan Binance kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke SushiSwap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk CALO

Calo App ialah aplikasi berasaskan blok rantai yang dicipta untuk mempromosikan kesihatan. Ia membantu orang ramai memenuhi matlamat mereka untuk bersenam setiap hari, membakar kalori dan mengambil bahagian dalam cabaran. Anda juga boleh mendapatkan wang melaluinya.

Token aslinya, CALO mempunyai bekalan terhad dan merupakan mata wang utama platform dan ekosistem Calo. Ia boleh digunakan untuk tadbir urus dan mengambil bahagian dalam cabaran.

Pemegang token boleh mempertaruhkan CALO untuk mengambil bahagian dalam tadbir urus dengan mengundi, manakala syarikat boleh menggunakan CALO untuk menyampaikan cabaran kepada pengguna. Mereka diberi ganjaran apabila mereka berjaya menyelesaikan cabaran.

Pengguna juga boleh mengambil bahagian dalam cabaran dalam aplikasi untuk mendapatkan token bonus dan menjalankan transaksi di pasaran asli.

Calo App pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda.

Digital Coin Price membuat ramalan harga berikut untuk Calo:

