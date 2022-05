Bittrex sebelum ini merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia dari segi jumlah dagangan harian.

Bittrex adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia semasa Bull Run 2017. Pada masa itu, semakin ramai orang memasuki pasaran apabila harga Bitcoin melonjak hampir 20x, meningkat daripada $1,000 kepada $19,000 menjelang akhir tahun 2017.

Walau bagaimanapun, Bittrex telah kehilangan tempatnya di kalangan bursa kripto teratas mengikut jumlah dagangan. Bittrex kini menduduki tempat ke-24 dari segi bursa terkemuka mengikut jumlah dagangan.

Ketua Pegawai Perniagaan (CBO) bursa itu, Chris Sinkey, menjelaskan semasa temu bual baru-baru ini bagaimana platform dagangan mata wang kripto itu ketinggalan. Dia berkata;

“Tidak lama selepas saya menyertai Bittrex, ia merupakan bursa terbesar di dunia mengikut jumlah dagangan dan bilangan pasaran. Dan terdapat begitu banyak permintaan untuk akaun pada masa itu kerana harga Bitcoin meningkat daripada dua kepada tiga ribu, kemudian naik sehingga $17 ribu, $18 ribu, dan $19,000. Salah satu pelayan kami yang menyokong pendaftaran akaun baharu menghadapi masalah mengendalikan beban. Kami terpaksa mengecilkan pengguna baharu kami. Ia sebenarnya salah satu sebab mengapa Binance dapat berkembang. Kerana pengguna yang tidak dapat masuk ke Bittrex terpaksa pergi ke suatu tempat. Binance adalah bursa baru pada masa itu. Mereka baru sahaja melakukan ICO mereka pada musim panas sebelumnya dan populariti mereka benar-benar mula berkembang.”

Sinkey menambah bahawa sebab bursa lain kini mengawal bahagian terbesar pasaran adalah jumlah modal yang mereka kumpul dan tanamkan untuk pemasaran. Dia menambah bahawa Bittrex membuat keputusan untuk kekal sepenuhnya peribadi dan dibiayai sendiri.

CBO Bittrex juga diminta untuk membezakan antara Bittrex dan Bittrex Global. Dia berkata;

“Bursa lain, seperti Binance, melakukan sebaliknya. Mereka datang ke AS menggunakan infrastruktur yang sama, tetapi mereka mencipta bursa AS. Perbezaannya adalah bahawa buku pesanan kami dikongsi dengan Bittrex US. […] Jadi dalam buku pesanan Bitcoin, kerana kedua-dua pasaran tersedia untuk perdagangan, pelanggan AS boleh menjadi rakan niaga untuk berdagang dengan pelanggan Eropah. Ini kerana semua pelanggan di platform kami sudah melalui KYC dan kami mengikuti proses AMPL yang sangat ketat dan patuh.”