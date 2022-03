Lionel Messi dan Socios telah menandatangani perjanjian bernilai $20 juta, di mana Messi menjadi duta jenama global Socios, lapor Reuters. Chiliz, yang menguasakan Socios, meningkat 21% susulan berita itu.

Chiliz dicipta oleh penyedia teknologi kewangan dengan nama yang sama yang berpangkalan di Malta. Mata wang digital terkemuka dalam sukan itu menguasakan Socios, platform hiburan sukan berasaskan blok rantai, membolehkan pengguna terlibat dalam tadbir urus jenama.

Token peminat Socios adalah salah satu contohnya. Ia memberi kelab dan persatuan sukan cara untuk berhubung dengan peminat mereka dan membuka aliran pendapatan. Peminat boleh mempengaruhi dan mengambil bahagian dalam keputusan berkaitan kelab melalui tinjauan pendapat, seperti berkenaan pernyataan yang dipakai pada lilitan lengan pemain.

Chiliz boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Analytics Insight memaklumkan bahawa pencapaian Chiliz tahun ini bukanlah matlamat akhir platform itu dan peminat boleh menjangkakan lebih banyak lagi kemajuan dan kemas kini teknologi.

Mereka meramalkan Chiliz berkemungkinan akan mencapai $0.75 pada tahun 2024 jika dua tahun akan datang berjalan seperti yang dirancang. Ia tidak akan jatuh di bawah $0.35.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022